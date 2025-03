Voetbaltrainer uit onvrede en haalt uit: 'We hadden gewonnen, maar de UEFA besliste anders'

Atlético Madrid kwam zaterdag niet verder dan een gelijkspel (1-1) tegen Espanyol en behoudt daarmee de derde plaats in La Liga. Trainer Diego Simeone was zichtbaar gefrustreerd, maar dat had weinig met de wedstrijd tegen Espanyol te maken.

De Argentijn was zichtbaar gefrustreerd na het 1-1 gelijkspel tegen Espanyol. Al is het maar de vraag in hoeverre hij daar echt van baalde, want in zijn reactie na de wedstrijd greep hij de gelegenheid aan om zijn frustraties over een hele andere wedstrijd te delen, en haalde uit naar de UEFA.

'De UEFA besliste anders'

De Argentijn haalde de controversiële, afgekeurde penalty van Julián Álvarez in de wedstrijd tegen Real Madrid aan, die leidde tot de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League: “We speelden sterk in de Champions League, wonnen de thuiswedstrijd, maar de UEFA besliste anders en we lagen eruit”, aldus de coach.

'Pas aan het einde duidelijk'

Met het gelijkspel tegen Espanyol dreigt Atlético verder achterop te raken bij Barcelona en Real Madrid in La Liga. Desondanks heeft de trainer zijn team nog niet afgeschreven en blijft hij optimistisch: “Ik zeg altijd dat het kampioenschap in de laatste vijf speelrondes wordt beslist. Vanaf de zesde speelronde vraagt iedereen zich af wie er om de titel gaat strijden, maar dat wordt pas aan het einde duidelijk.”

Een cruciale fout die leidde tot de gelijkmaker werd gemaakt door verdediger Clément Lenglet, die een penalty veroorzaakte. “Hij trekt hem aan zijn shirt, een duidelijke penalty, daar is niets aan toe te voegen”, reageerde Simeone op het voorval.

“De wedstrijd was gelijkopgaand en de puntendeling is terecht," concludeerde de trainer. "We misten de rust die we in andere La Liga-wedstrijden wel hebben getoond. Door verschillende belangrijke momenten lieten we de wedstrijd glippen. Het was een gelijkopgaande wedstrijd, zonder veel spektakel, maar we maakten een fout en zij scoorden de gelijkmaker uit een penalty.”

