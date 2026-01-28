FC Groningen is verwikkeld geraakt in een enorme rel rondom de interesse van Benfica in middenvelder Stije Resink. De ploeg van trainer José Mourinho beschuldigt de VriendenLoterij Eredivisie-club ervan die geruchten alleen maar gebruikt te hebben voor media-aandacht.

Dat meldt het Zwitserse Sky Sport. 'Na vergaande geruchten over een transfer naar Benfica, zal de Nederlandse middenvelder uiteindelijk niet de stap maken naar de club uit Lissabon', schrijft het medium. Achter de schermen zouden er geschillen zijn ontstaan en verwijten over en weer klinken.

Benfica zou zelfs nooit een officieel bod hebben uitgebracht op Resink, maar alleen contact hebben opgenomen met de entourage van de 22-jarige. Resink was geïnteresseerd in een transfer naar de Portugese club. FC Groning gaf vervolgens aan open te staan voor onderhandeling.

Beschuldigingen

Toch kwamen de onderhandelingen abrupt tot stilstand. Volgens Benfica zou FC Groningen Resink nooit hebben laten betrekken. Benfica trok zich meteen terug en stelt dat het 'onmogelijk is om tot een akkoord te komen' omdat ze steeds verschillende dingen te horen krijgen vanuit Groningen.

De beschuldigingen gaan zelfs zo ver dat Benfica beweert dat FC Groningen alleen uit is op media-aandacht en publiciteit voor Resink, zonder een intentie om hem daadwerkelijk te verkopen. 'De spanningen zijn intern hoog opgelopen en de deur is definitief dicht voor Resink', aldus Sky Sport.

FC Groningen staat momenteel zevende in de VriendenLoterij Eredivisie. Zaterdag speelt de ploeg van trainer Dick Lukkien een uitwedstrijd tegen Sparta. Benfica staat woensdag een lastige opgave te wachten in de Champions League, met slechts zes punten in de competitiefase in een plek in de tussenronde ver weg. De ploeg neemt het in de laatste speelronde op tegen Real Madrid.

