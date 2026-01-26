Rafael van der Vaart heeft maandagavond bij Rondo gereageerd op het veelbesproken interview van Etienne Vaessen na FC Groningen – Fortuna Sittard (1-2) zondag. Samen met trainer Danny Buijs besprak de oud-international de felle woorden van de doelman, die na afloop geen goed woord over had voor de speelwijze van de Limburgers.

Vaessen liet na het laatste fluitsignaal zijn frustratie duidelijk blijken. De doelman van FC Groningen sprak over 'antivoetbal' en haalde stevig uit richting Buijs en zijn ploeg. Het interview zorgde voor veel reacties en werd een dag later uitgebreid besproken aan tafel bij Rondo.

Danny Buijs kan lachen om interview van Vaessen

Buijs zelf schoof maandagavond aan en kon opvallend goed lachen om de uitlatingen. "Dit is toch genieten?", reageerde de trainer van Fortuna Sittard. Hij gaf aan de frustratie van Vaessen te begrijpen, maar maakte ook duidelijk waarom hij voor deze speelwijze had gekozen.

Volgens Buijs had Fortuna in een eerdere ontmoeting met Groningen geprobeerd om aanvallender te spelen en hoog druk te zetten, met een kansloze nederlaag tot gevolg. "Dan ga ik niet uit in de Euroborg hetzelfde doen en er met 4-0 afgaan", stelde hij. "Het liefst spelen we allemaal zoals Feyenoord onder Arne Slot of Ajax onder Erik ten Hag, maar wij zitten bij Fortuna."

'Ik vind het een goede keeper, maar...'

Ook Van der Vaart liet zich uit over het interview. De voormalig topvoetballer toonde begrip voor de emoties na een nederlaag, maar keek ook met verbazing naar de woorden van Vaessen. "Ik snap zijn irritatie", zei de ex-international van Oranje. "Ik vind het een goede keeper, maar ook wel een beetje een rare gozer."

Opmerkelijke samenwerking

Van der Vaart had maandag daarnaast nog ander opvallend nieuws. De oud-international maakte bekend dat hij een samenwerking aangaat met dartslegende Raymond van Barneveld, die bezig is aan een moeizame periode in zijn carrière. Van der Vaart wil Barney helpen om weer plezier en vertrouwen te vinden, al benadrukte hij dat hij niets kan beloven.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.