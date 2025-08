FC Porto heeft voor de derde keer in korte tijd te maken gekregen met een sterfgeval. Voormalig aanvoerder en clublegende Jorge Costa is op 53-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Dat melden Portugese media. Costa was directeur van de club waar Luuk de Jong onlangs een contract tekende.

Costa speelde 383 wedstrijden voor de club en was aanvoerder van het team dat onder José Mourinho in 2004 de Champions League won ten koste van AS Monaco. De voormalig robuuste verdediger was net bezig aan zijn tweede seizoen als directeur. 'Jorge Costa is heengegaan. Een van ons, een leider, een aanvoerder, een rolmodel. Een symbool van FC Porto', schrijft de club bij het tragische nieuws op X.

Afgelopen zondag was hij nog met oud-ploeggenoten aanwezig bij de oefenwedstrijd tussen FC Porto en Atlético Madrid. Voorafgaand aan dat oefenduel werd de Nederlandse spits Luuk de Jong tot ieders verbazing gepresenteerd bij de club waar voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli sinds dit seizoen de eindverantwoordelijke is.

Clubicoon

Jorge Costa geldt als een waar clubicoon voor Porto. De verdediger speelde er het grootste deel van zijn leven en won er dus in 2004 met José Mourinho de Champions League. Een jaar daarvoor was hij met de club de beste in de UEFA Cup. Costa kreeg vanwege zijn fysieke speelstijl en onverzettelijkheid de bijnaam O Bicho, ofwel: het beest.

Jorge Costa deixou-nos. Um de nós, um líder, capitão, exemplo. Um símbolo do FC Porto.



Obrigado por seres FC Porto até ao fim.



Até sempre, Jorge Costa. pic.twitter.com/XTmW5WVEHj — FC Porto (@FCPorto) August 5, 2025

Costa beëindigde zijn carrière in België bij Standard Luik, waarna zijn trainersloopbaan begon. Hij was werkzaam voor clubs als SC Braga, Coimbra, CFR Cluj, AEL Limassol, Arouca, Paços Ferreira en als laatst voor Avs Futebol in eigen land. Per 1 juli 2024 was hij werkzaam als directeur van zijn FC Porto.

Derde sterfgeval in korte tijd

FC Porto verloor eerder deze zomer oud-speler Diogo Jota. Hij overleed begin juli samen met zijn broer André Silva bij een verkeersongeval, toen hij op de weg terug was naar Liverpool. In februari stierf Jorge Nuno Pinto da Costa, die liefst 42 jaar lang voorzitter was van de club.