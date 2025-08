Waar ligt de toekomst van Luuk de Jong? Dat was de vraag die menig Nederlands voetballiefhebber de afgelopen weken heeft gesteld. Nu is daar een verrassend antwoord op gekomen: de 34-jarige spits tekent bij FC Porto. Daar staat Francesco Farioli sinds deze zomer aan het roer.

Het contract van De Jong bij PSV liep tot 1 juli van dit jaar, maar de spits koos er bewust voor om zijn verbintenis niet te verlengen. Daarom is hij sinds deze zomer transfervrij. Het was nog even de vraag of hij toch nog zou blijven, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Zo gaf PSV-trainer recentelijk nog aan dat hij niet meer rekende op de aanvoerder van de afgelopen seizoenen. De Eindhovenaren schakelden daarom door en haalden Alassane Pléa in huis. De Jong zelf heeft aangegeven dat hij nog niet denkt aan stoppen. De spits wordt later deze maand 35 jaar oud en wil nog een paar seizoenen meedraaien.

Sevilla

Zondag meldden meerdere Zuid-Europese bronnen, waaronder het Spaanse AS, dat Sevilla overweegt om de spits een aanbieding te doen. Van 2019 tot en met 2021 speelde De Jong ook al in het shirt van de Spaanse club. Hij beleefde daar zelfs een van zijn hoogtepunten toen hij in 2020 de Europa League won en twee doelpunten scoorde in de finale tegen Internazionale. Een terugkeer zou bijzonder zijn, aangezien De Jong dan bij zowel PSV als Sevilla een tweede periode als speler zou spelen.

Maar het bleek allemaal anders te gaan. FC Porto presenteerde De Jong zondagavond als nieuwste aanwinst. Daar gaat hij samenwerken met Farioli, die tot afgelopen seizoen de trainer van Ajax was.

