De vrouw van Diogo Jota heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de dood van haar man, de Portugese speler van Liverpool. Jota kwam om het leven bij een auto-ongeluk in Spanje, elf dagen nadat hij trouwde met Rute Cardoso. Daarna volgde een intense periode van rouw en afscheid. De eerste woorden van de Portugese, de moeder van hun drie kinderen, zijn tranentrekkend.

Een van de mooiste dagen van hun leven werd 22 juni, hun trouwdag. Elf dagen later kwam de Liverpool-aanvaller samen met zijn broer André Silva, om het leven toen hij terug wilde keren naar Engeland om zich te melden bij zijn club. Nu, een maand na het mooie trouwfeest, staat Cardoso stil bij het schitterende moment toen ze elkaar het jawoord gaven.

'Tot de dood ons scheidt'

"Eén maand van onze 'tot de dood ons scheidt'", schrijft ze op Instagram met drie foto's van hun trouwerij. "Voor altijd. Jouw witte meisje", sluit ze de korte maar veelzeggende boodschap af. De post wordt begeleid met witte hartjes en krijgt meteen veel steun van vriendinnen en spelersvrouwen van Liverpool. Binnen een half uur na haar bericht hadden al meer dan 100.000 mensen een hartje teruggestuurd aan Cardoso.

Onderzoek naar ongeluk

Het onderzoek naar de dood van Jota is nog altijd in volle gang. De Spaanse politie meldde eerst dat het zeer waarschijnlijk was dat de Lamborghini waarin Jota en Silva zaten, veel te hard reed. Maar een ooggetuige op de snelweg beweert dat het helemaal niet zo hard is gegaan. Een klapband zou er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de sportwagen crashte en in brand vloog.

Eerbetoon

Na de uitvaart van Jota en Silva, die overigens in dezelfde kerk werd gehouden als waar Jota en Cardoso trouwden, begon Liverpool alweer aan het seizoen met een oefenwedstrijd tegen Preston North End. Dat duel stond volledig in het teken van Jota, met uitgebreide herdenkingen voor en tijdens de wedstrijd. Liverpool heeft rugnummer 20 inmiddels voor altijd gereserveerd voor Jota. Geen enkele andere speler mag daar ooit nog mee spelen.

Liverpool in officiële wedstrijden

De eerste officiële wedstrijd van Liverpool is tegen Crystal Palace op 10 augustus. Dat is de strijd om de Community Shield, de 'Johan Cruijff Schaal van Engeland' tussen de kampioen en de FA Cup-winnaar. Een kleine week later begint voor de Nederlandse trainer Arne Slot de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth. Ongetwijfeld staan beide duels ook nog in het teken van Jota, zeker die op Anfield.