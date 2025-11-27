Waar het bij PSV een absolute feestavond was woensdag, was de stemming bij onze zuiderburen minder vrolijk. Club Brugge verloor met 3-0 bij Sporting Lissabon in de Champions League. Daarnaast zagen de Belgen ook hun doelman Nordin Jackers afgevoerd worden van het veld na een horrorbotsing. "Op de eerste contacten reageerde hij moeizaam."

De nederlaag van Club Brugge, die daardoor zijn afgegeleden naar plek 26 in de Champions League-stand, kreeg een extra zwart randje. Doelman Jackers werd in de allerlaatste minuut van het duel van het veld afgevoerd na een lelijke botsing met de Portugees Salvador Plopa.

Jackers hield daardoor wel de 4-0 tegen, maar betaalde een zware prijs. De noppen van de aanvaller belandde vol in de borst van de Belgische doelman. Minutenlang bleef Jackers op de grond liggen. De scheidsrechter floot de wedstrijd zelfs af terwijl hij nog op het veld lag.

'Op de eerste contacten reageerde hij moeizaam'

Na afloop van de wedstrijd sprak de Belgische trainer Nicky Hayen over de situatie van zijn doelman. "De botsing heeft toch een grote impact gehad op zijn borstbeen'', zo vertelde hij na de 3-0 nederlaag. "Op de eerste contacten van de medische staf reageerde hij moeizaam, maar daarna ging het wel al beter. Hij voelde zich niet goed, maar was wel bij bewustzijn."

Jackers werd uiteindelijk door Portugees ambulancepersoneel van het veld gehaald door middel van een brancard. Daarna werd hij linea recta naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben ze scans van zijn borststreek gemaakt, zo onthult Hayen. "Nu voeren we extra scans en tests uit om bepaalde dingen uit te sluiten."

Gebroken ribben

De ochtend na de horrorbotsing kwam er witte rook uit het ziekenhuis. Jackers heeft twee ribben gebroken zonder extra schade, zo meldt Club Brugge via een persbericht. De huidige nummer twee van de Belgische Pro League verwacht hun doelman zes weken te missen.

