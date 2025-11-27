PSV heeft een historische avond beleefd op Anfield met een indrukwekkende 1-4-overwinning op het wereldberoemde Liverpool. Joey Veerman, die een cruciale rol speelde in de wedstrijd, noemt de zege één van de mooiste momenten uit zijn carrière. "Als je dan met 1-4 wint is dat gewoon belachelijk goed", vertelde de middenvelder zichtbaar opgetogen in de catacomben van het iconische stadion.

Veerman sprak met veel trots over het optreden van PSV. "Nee, dit heb je niet durven dromen. Je hoopt dat het kan en dat hebben we laten lukken. Ik vind het vooral heel mooi dat we vier goals maken tegen een club uit de wereldtop. Een paar weken geleden hebben ze hier nog van Real Madrid gewonnen. Wij hebben het gewoon super goed gedaan", zei de Volendammer tegenover Sportnieuws.nl.

Historisch besef

De middenvelder benadrukte de historische waarde van de wedstrijd. "Anfield is toch wel een soort van historisch iets bij iedereen. Ik heb heel veel appjes gekregen of ik niet zenuwachtig was. Ik was niet zenuwachtig, maar had er wel écht heel veel zin in. Het is speciaal, als je dan met 1-4 wint is dat gewoon belachelijk goed", aldus Veerman bij ESPN.

'Anfield aardig stil gespeeld'

Waar normaal gesproken de ruim zestigduizend Scousers zorgen voor een magische sfeer op Anfield, werden zij dit keer overklast door de drieduizend meegereisde PSV-supporters. "We hebben ze aardig stil gespeeld", vertelde Veerman trots. De ruime achterstand zorgde er zelfs voor dat honderden Liverpool-fans vroegtijdig het stadion verlieten. "Dat is nooit leuk, maar het is wel mooi dat je dat als uitploeg voor elkaar krijgt."

De feeststemming onder PSV-supporters was dan ook niet te missen. Het bekende nummer ‘please don’t take me home’ galmde door het stadion. Veerman kon zich daar volledig in vinden: “Ik hoef ook nog niet, hoor", grapte hij na afloop.

'Liverpool is te pakken'

Ondanks de slechte vorm van Liverpool, dat negen van de laatste twaalf duels verloor, vindt Veerman dat dat niets afdoet aan de stunt van PSV. "Ik vind het heel makkelijk om te zeggen dat Liverpool 'te pakken' is", reageerde hij op de vraag of hij vooraf rekening hield met een stunt. "Het is gewoon een topclub met héél veel wereldtoppers in het elftal. Wij hebben ook gekeken naar de vorige wedstrijd (tegen Nottingham Forest, red.), toen hadden ze al na tien minuten met 2-0 voor moeten staan. Dan zit het voor hun ook niet mee en verliezen ze met 3-0."

Tussenronde binnen handbereik

De zege op Liverpool betekent een belangrijke stap richting de tussenronde van de Champions League voor PSV. Toch kijkt Veerman met gemengde gevoelens terug op eerdere duels, zoals de nederlaag tegen Union St-Gillis. "Wij weten sowieso dat we een moeilijke ploeg zijn om te verslaan. Alleen, de eerste wedstrijd hebben we het gewoon niet goed gedaan. Daar baal ik nog heel erg van. Alleen, deze hadden we natuurlijk niet ingecalculeerd. Niemand, denk ik,” sloot hij lachend af.

