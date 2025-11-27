De avond op Anfield is er voor PSV één om nooit meer te vergeten. De 4-1-zege op Liverpool, nota bene in het iconische stadion, is een statement van formaat in het miljardenbal dat de Champions League heet. Waar menig voetballiefhebber vooraf geen stuiver gaf voor de kansen van Peter Bosz en zijn mannen, bewijst PSV dit seizoen keer op keer geen prestatie te gek is.

De Europese campagne begon allesbehalve rooskleurig. De pijnlijke nederlaag tegen Union St-Gillis (3-1) en vlak daarvoor Telstar (2-0) in eigen huis zorgden voor de nodige scepsis. De critici stonden in de rij om PSV af te schrijven, en het leek alsof Nederland opnieuw een kleurloos seizoen tegemoet zou gaan in Europa. Maar zie hier: de Eindhovenaren hebben het tij gekeerd. Met een ongekende flair en durf hebben ze zich ontpopt tot een van de smaakmakers van de Champions League.

Demonstratie van oogstrelend voetbal

De indrukwekkende zege op Liverpool volgt na een eerder spektakelstuk tegen Napoli, waarin PSV met een 6-2-overwinning liet zien wat ze in huis hebben. Het was een demonstratie van aanvallend en oogstrelend voetbal, en tegen Liverpool herhaalden ze dat kunststukje. Het uitvak op Anfield genoot met volle teugen, terwijl de Engelse grootmacht bij vlagen geen antwoord had op het brutale en geniale spel van de Nederlandse kampioen.

PSV’s kracht ligt juist in de confrontatie met de grootmachten. De competitiefase is voor de Eindhovenaren een absolute 'poule' des doods, met topteams als Bayern München, Newcastle United, Atlético Madrid, Napoli, Bayer Leverkusen én Liverpool. Vooraf gaf PSV men geen stuiver. Tóch heeft de ploeg van Peter Bosz op weergaloze wijze de krantenkoppen in binnen- en buitenland weten te halen. Waar anderen zouden bezwijken in duel met de grootste clubs ter wereld, heeft PSV juist respect afgedwongen.

Toch is de missie nog niet volbracht. Met acht punten na vijf wedstrijden ligt PSV op koers om de tussenronde van de Champions League te halen, een prestatie die al als waanzinnig knap zou worden bestempeld. Maar dat vergt nog één laatste stunt tegen Atlético Madrid, Newcastle United of Bayern München. Het zijn tegenstanders die ongetwijfeld met verbazing naar PSV heeft gekeken, want de Eindhovenaren hebben laten zien dat zij moeiteloos topploegen van het kastje naar de muur kunnen spelen.

