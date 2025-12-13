PSV staat in het duel tegen Heracles Almelo stil bij de PSV’ers die het afgelopen jaar zijn overleden. De club vindt het belangrijk dat iedereen voor altijd onderdeel van de PSV‑familie blijft. Voorafgaand aan het Eredivisieduel eerde het gehele Philips Stadion op prachtige wijze de dierbaren die overleden zijn.

De herdenkingsactie werd opgezet op een bijzondere datum . Op de dag dat clubicoon Frits Philips twintig jaar geleden (5 december 2005) overleed, riep PSV zijn supporters op om de voornamen door te geven van dierbaren die zij willen eren. Deze namen werden verzameld op een speciaal doek dat rond de middencirkel ligt, precies 'in het hart' van het Philips Stadion.

Speciaal moment voor overleden PSV'ers

Vlak voor het eerste fluitsignaal van PSV – Heracles Almelo werd een waardig moment gecreëerd om de overleden PSV-supporters te gedenken. December is bij uitstek een maand van warmte, reflectie en samenzijn, maar juist in deze periode worden de afwezigen extra gemist. Met dit eerbetoon wil PSV hen opnieuw een zichtbare plek geven binnen de rood-witte gemeenschap.

Een fraaie nagedachtenis aan PSV-legende Frits Philips, twintig jaar na zijn overlijden. #psvher pic.twitter.com/pJdkFPh1eV — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) December 13, 2025

De PSV-supporters pakten flink uit met een fraaie sfeeractie. Op drie tribunes waren spandoeken te zien van Frits Philips. Het is de tweede keer dat PSV een herdenkingswedstrijd organiseert. Vorig seizoen stond het thuisduel met FC Twente al in het teken van dierbaren die niet langer onder ons zijn.

Vergunningsaanvraag voor gedenkplek

Daarnaast ligt er momenteel een vergunningsaanvraag voor de inrichting van een gedenkplek bij de kastanjeboom aan de Frederiklaan, zodat supporters ook buiten wedstrijden om een plaats hebben om hun dierbaren te herinneren.

