Topvoetballer Lamine Yamal was dinsdag zichtbaar teleurgesteld toen hij gewisseld werd in het Champions League-duel van FC Barcelona met Eintracht Frankfurt (2-1). Dat merkte ook trainer Hansi Flick op. Hij gaf na de wedstrijd uitleg over het gedrag van het 18-jarige talent.

De jonge Yamal drukte zijn stempel op de overwinning van Barcelona. Hij gaf de assist voor de tweede goal van Koundé, die in de 53e minuut de comeback compleet maakte, nadat hij in de 50e minuut al de gelijkmaker scoorde.

Wissel

Vlak voor het verstrijken van de 90 minuten besloot coach Flick Yamal te wisselen. De jonge ster had al een gele kaart op zak, waardoor hij de volgende UEFA Champions League-wedstrijd tegen Slavia Praag mist. Maar Yamal reageerde furieus op de wissel en verliet mokkend het veld.

Teleurstelling

Na de wedstrijd reageerde de coach op de reactie van zijn speler en maakte er zelfs een grapje over. "De volgende keer blijft hij op de bank", aldus de Duitser, die daarna serieus de reden voor zijn beslissing uitlegde. "Lamine was een beetje teleurgesteld over de wissel, maar hij had al een gele kaart en we hadden frisse benen nodig op het veld."

"Dit is nu eenmaal Lamine, hij is zoals hij is", vervolgt Flick. "Ik begrijp hem volkomen, want hij denkt dat hij altijd kan spelen. Dat vind ik prima en ik heb er geen enkel probleem mee. Ik begrijp hem perfect, want ik ben zelf ook speler geweest. Misschien zou ik het niet zo laten zien, maar ik accepteer de situatie, geen probleem."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.