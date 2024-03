Luuk de Jong: Zwitserse slungel werd de held in Sevilla, kreeg het kluisje van Messi en is perfect voor PSV

De carrière van Luuk de Jong leest als een jongensboek. De ooit ietwat slungelige aanvaller van De Graafschap werd in Sevilla een held en was zelfs de opvolger van Lionel Messi bij FC Barcelona. Dit is Luuk de Jong, misschien wel de beste kopper ter wereld.

Vraag kenners naar de grootste kwaliteit van De Jong als voetballer en het zal bijna alleen maar gaan over het koppen. Dat is niet onterecht, want sinds de spits in 2008 debuteerde in het profvoetbal namens De Graafschap is er geen enkele speler te vinden die vaker trefzeker was met het hoofd in de grote competities. Zelfs een grootheid als Cristiano Ronaldo kan daar niet aan tippen. Dat de aanvoerder van PSV daar zijn specialiteit van heeft gemaakt is misschien niet vreemd, want hij groeide op in een gebied waar hij veel met hoogte te maken had.

Zwitserse roots

Luuk de Jong werd op 27 augustus 1990 niet in Nederland, maar in het Zwitserse plaatsje Aigle geboren. Dat ligt aan de voet van Alpen. Ook broer Siem werd ruim anderhalf jaar eerder in deze plaats geboren. Hun ouders George de Jong en Loekie Raterink waren namelijk hele goede volleyballers en waren voor hun carrière naar Zwitserland verhuisd.

Toen Luuk vier jaar oud was, besloten ze om terug naar Nederland te verhuizen. De gebroeders zetten in Doetinchem bij amateurclub DZC'68 hun eerste stappen op het voetbalveld. Al snel had De Graafschap door dat Siem en Luuk beide flink wat talent hadden en dus werden zij door die profclub opgepikt. Daarna ging het snel met Luuk.

Siem en Luuk de Jong als spelers van Ajax en De Graafschap in 2008. © Pro Shots

Van degradatie naar landskampioen binnen een jaar

De Jong maakte zijn debuut op 7 november 2008 in de Eredivisie tegen NAC Breda. Een succesvol jaar was het niet voor De Superboeren, want via de play-offs degradeerden ze. Toch maakte de Jong genoeg indruk, aangezien hij een transfer naar FC Twente verdiende. In zijn eerste jaar in Enschede pakte hij meteen de landstitel en hij had daar ook een aandeel in met zeven goals. Ruim een jaar na de degradatie met De Superboeren speelde hij dus in de Champions League tegen titelhouder Internazionale.

Flop in het buitenland

De Jong verdiende in 2012 een transfer naar de Bundesliga, maar dat werd geen succes. Bild omschreef de transfer van de Nederlander naar Borussia Mönchengladbach zelfs als 'de allergrootste transferblunder ooit' van de Duitse club. De Jong werd ook nog een tijdje uitgeleend aan Newcastle United. Dat was ook geen sterke periode voor de spits. Hij scoorde in de Premier League niet één keer en speelde slechts zes wedstrijden.

Luuk de Jong mislukte volledig in Duitsland. © Getty Images

Succesvolle terugkeer in Nederland

De Jong keerde met de staart tussen de benen terug naar Nederland. PSV besloot hem in 2014 binnen te halen. Bij de Eindhovenaren tekende hij een contract voor vijf jaar en daar liep het meteen een stuk beter. Samen met uitblinkers Memphis Depay en Georginio Wijnaldum pakte De Jong voor de tweede keer de landstitel. De spits had een groot aandeel met twintig doelpunten.

Luuk zorgde met broer Siem trouwens daarmee voor een bijzondere reeks in de Eredivisie, want van 2010 tot en met 2016 werd elk seizoen een van de twee landskampioen in Nederland. Luuk deed dat met FC Twente in 2010, Siem in de vier daaropvolgende jaren met Ajax en in 2015 en 2016 pakte Luuk met PSV de landstitel. De reeks werd in 2017 doorbroken door een De Jong-loos Feyenoord. In het jaar daarna heroverde PSV de landstitel weer.

Ook succesvol in de liefde

Zijn terugkeer in Nederland bij PSV zorgde niet alleen op het veld, maar ook op privégebied voor een boost bij De Jong. Hij ontmoette in 2016 Lizanne van Zutven tijdens het uitgaan in Eindhoven en is nog altijd met haar samen. De twee hebben inmiddels ook al twee zoons: Cody en Finn.

Koppende held in Sevilla

Na zijn periode bij PSV probeerde De Jong het opnieuw in het buitenland. Deze keer verkaste hij naar Sevilla. Hoewel hij daar niet de veelscorende spits werd, zal niemand hem in de Zuid-Spaanse stad meer vergeten. Hij was namelijk in 2020 de held in de finale van de Europa League. De Jong scoorde tweemaal met het hoofd namens Sevilla tegen Inter en bezorgde de Spanjaarden daarmee de beker.

Luuk de Jong kopte Sevilla in 2020 naar de winst van de Europa League. © Getty Images

Opvolger van Messi in Barcelona

De Jong werd in het seizoen 2021/22 uitgeleend aan FC Barcelona. Daar was Ronald Koeman, die hij kende van zijn tijd bij Oranje, op dat moment de trainer. Er was tenslotte een plekje vrijgekomen na het vertrek van Lionel Messi. De Jong nam zelfs het plekje van de Argentijn over in de kleedkamer. Koeman werd al snel ontslagen, maar onder zijn opvolger Xavi bewees de Nederlander zijn waarde als pinchhitter.

De Jong speelde uiteindelijk 29 keer voor de Catalaanse club en scoorde zeven keer in die duels. Hij slaagde er zelfs in om in de Spaanse Supercup tijdens El Clasico tegen Real Madrid een doelpunt te maken. Ook redde hij Barça twee keer in de competitie in de blessuretijd, waaronder in de stadsderby tegen Espanyol. Na zijn seizoenen in Spanje keerde hij in 2022 weer terug naar Nederland.

Luuk de Jong in het shirt van Barcelona. © Getty Images

Oranje

De Jong maakte in februari 2011 zijn debuut in het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. Lange tijd was hij echter geen vaste klant in de selectie, maar dat veranderde tot Ronald Koeman in 2018 de bondscoach werd. Onder hem groeide hij uit de pinchitter van Oranje. Het hoogtepunt daarin was de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Nederland leek af te stevenen op duur puntenverlies, maar in de blessuretijd wist De Jong met een enorme klutsgoal Oranje toch op voorsprong te schieten. Na het missen van de vorige twee eindtoernooien konden de tickets voor het EK van 2020 daarmee zo goed als geboekt worden.

Luuk de Jong tikt de belangrijke 2-1 binnen tegen Noord-Ierland. © Getty Images

Op het EK, dat door corona een jaar uitgesteld werd, was niet Koeman, maar Frank de Boer de bondscoach. Voor De Jong liep het toernooi uit op een teleurstelling: hij haakte door een blessure op de training af voor de knockout-fase. De spits was er in 2022 ook bij op het WK onder Louis van Gaal en was invaller tijdens het memorabele duel met Argentinië. Hij scoorde ook zijn penalty in de strafschoppenreeks, maar Oranje verloor.

In aanloop naar de volgende interlandperiode kondigde De Jong aan dat hij zich niet langer beschikbaar stelde voor Oranje om zich te kunnen concentreren op PSV. Koeman, die inmiddels weer teruggekeerd was, hoopte hem nog te overtuigen terug te keren, maar dat lukte niet.

Kledinglijn met gestopte broer

Waar De Jong dus zijn aandacht op PSV richt, is hij alweer druk bezig met dingen om te doen na zijn carrière. Samen met broer Siem is hij al enkele jaren een kledinglijn begonnen genaamd '2050'. De kleding wordt geproduceerd in Amsterdam door kleermakers met een achtergrond als vluchteling. Ook willen de broers dat het merk op een duurzame manier kleding produceert.

Waar Luuk zijn aandacht nog moet verdelen tussen het ondernemen en het voetballen heeft Siem zijn handen vrij. Hij maakte in 2023 een einde aan zijn carrière als profvoetballer. Voor Siem was de cirkel rond, want in het laatste seizoen speelde hij bij jeugdliefde De Graafschap.

Topscorer bij PSV

Terug in Eindhoven kende De Jong eerst nog een ietwat moeizaam jaar, maar dit seizoen is hij op 33-jarige leeftijd misschien wel bezig aan zijn beste seizoen ooit. De spits stond lange tijd in de schaduw van collegaspitsen Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis, maar liep beetje bij beetje in op de twee en nam zelfs na een grote achterstand de koppositie in de strijd om topscorer te worden.

PSV draait als een tierelier en is hard op weg om dankzij de veelscorende De Jong de eerste landstitel sinds 2018 binnen te slepen. Toen was hij er ook bij als basisspeler. De Jong staat niet alleen bovenaan het topscorersklassement, maar hij is samen met Joey Veerman ook de assistkoning van de Eredivisie. Onder Peter Bosz lijkt de spits daarmee te zijn uitgegroeid tot een veelzijdige topscorer.