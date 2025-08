PSV heeft de eerste prijs van het jaar binnen na een 2-1 overwinning op Go Ahead Eagles. Lang keek PSV in de Johan Cruijff Schaal tegen een achterstand aan, maar in vijf briljante minuten draaide het de wedstrijd om. Een knullige eigen goal van Gerrit Nauber zorgde voor de omwenteling in de wedstrijd. Sergino Dest besliste vlak voor tijd het duel met een droge knal. Maar er mag nog genoeg beter bij PSV richting de start van de competitie.

De dag begon met een grote knoop die door Peter Bosz moest worden doorgehakt: de keepersdiscussie. Om 16.45 uur precies werd duidelijk dat Matej Kovar voorlopig de eerste keeper van PSV zou zijn, hij stond namelijk in de basis tegen Go Ahead Eagles in de Johan Cruijff Schaal. De traditionele opening van het seizoen tussen de kampioen en bekerwinnaar.

Sterkte start

PSV begon sterk aan het duel, had gelijk veel kansen en dat terwijl Ricardo Pepi en Ruben van Bommel nog niet in de basis stonden. Zij werden gespaard omdat ze nog niet volledig wedstrijdfit zijn. Desondanks creëerde PSV genoeg kansen via Ivan Perisic, Ismael Saibari en Couhaib Driouech.

PSV op achterstand

Even later ging het dan toch mis voor de thuisploeg, die zelf de kansen niet afmaakte. Perisic stapte niet lekker in om druk te zetten, waardoor er grote gaten ontstonden in de verdediging van PSV. Alsof ze niets geleerd hadden van vorig jaar. Want Go Ahead Eagles maakte weer dankbaar gebruik van deze ruimte en kwamen via een snelle counter op voorsprong. Suray, die eerder al gevaarlijk was, was nu wel trefzeker van dichtbij. Vogelvrij kon hij de bal langs Kovar tikken in de zestien van PSV.

Legio kansen

Vlak erna kreeg Flamingo de kans om de schade te herstellen nog voor rust. Hij stond nog in de druk bezette zestien van Go Ahead Eagles en liep tegen een schot van Mauro Jr. aan. De bal vloog maar rakelings langs en over de lat.

Bosz keek het nog een kwartiertje aan na rust maar besloot na een uur spelen in te grijpen. Hij wisselde aanvallend, zoals gewend. Hij ging één op één spelen achterin en bracht nieuwkomer Ruben van Bommel, Ricardo Pepi en Guus Til. Het zorgde nog niet echt voor de dreiging die Bosz hoopte te zien. Mede omdat Go Ahead Eagles zich gewoon bleef ingraven. Kansen die PSV kreeg, waren ze slordig mee. Legio ballen werden woest en wild over en naast geschoten. Het vizier mag nog een stuk verder op scherp in Eindhoven.

Snelle voorsprong

Maar het geduld werd beloond. Met nog iets minder dan een kwartier op de klok besloot Ivan Perisic de bal maar nog eens voor te slingeren. In het drukke zestien-metergebied wilde Gerrit Nauber de bal over de achterlijn werken maar zag de bal tegen de touwen vliegen. Zo vloog het momentum ineens naar de kant van PSV. Want niet veel later werd ook de 2-1 tegen de touwen gejaagd.

Dest, die op rechtsback stond, kreeg de bal voor de voeten en zag zijn kans schoon. Vlak buiten de zestien pegelde hij de bal in de lange hoek, waarmee hij de beslissing bracht. Zo wint PSV de Johan Cruijff Schaal en is de eerste prijs binnen voor Peter Bosz.

Luuk de Jong

Overigens werd tijdens de wedstrijd duidelijk dat de captain en spits van vorig jaar, Luuk de Jong, officieel niet meer terugkeert bij PSV. Hij werd pardoes gepresenteerd bij het FC Porto van Francesco Farioli, hij vervolgt zijn carrière dus in Portugal.

