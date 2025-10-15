De Premier League staat mogelijk voor een grote verandering. Clubbestuurders hebben de mogelijkheid besproken om zes wissels per wedstrijd toe te staan en de selecties uit te breiden naar 28 spelers, in plaats van de huidige 25.

Deze opmerkelijke ideeën kwamen vorige week ter sprake tijdens de algemene vergadering van de European Football Clubs (EFC). Deze organisatie vertegenwoordigt meer dan 820 clubs uit de 55 UEFA-lidstaten. Onder de aanwezige clubs bevonden zich grootmachten als Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United en Nottingham Forest, naast internationale giganten zoals PSG, Inter en Barcelona.

Regelwijziging

Het hoofddoel van het voorstel is het verminderen van de overbelasting van spelers. De steeds drukkere speelkalender en het hoge aantal blessures van de afgelopen seizoenen baren zorgen. In de besproken regelwijziging zou er dus één extra wissel toegepast mogen worden, ten opzichte van de vijf van nu. Dat moet dan wel in de drie wisselmomenten die daar nu al voor staan. Zo wordt de speeltijd niet nog verder vertraagd. Bij het vergroten van de selecties krijgen coaches meer keuzes om te rouleren, maar daar zitten ook extra salarissen en kosten aan vast.

'Extra kosten voor elke club'

Een Engelse clubofficial legde uit aan The Sun: “Alle opties moeten worden overwogen. We bespreken de mogelijkheid van selecties van 28 spelers en een zesde wissel. Maar dit betekent ook extra kosten voor elke club.” De internationale spelersvakbond FIFPro stelt voor om het aantal wedstrijden per seizoen te beperken tot 55, maar clubs vinden deze oplossing niet realistisch.

Ook de spelersvakbond in Engeland heeft bedenkingen bij het idee van uitgebreide selecties: “Zelfs met meer spelers in de selectie zullen de meeste basisspelers blijven reizen en deel uitmaken van de wedstrijdselecties. Dit neemt de psychische druk en mentale vermoeidheid niet weg,” aldus de vertegenwoordigers van de vakbond.

Invallers scoren recordhoeveelheid goals

De Premier League introduceerde de regel van vijf wissels in mei 2020, vanwege de COVID-19 pandemie. Na een korte terugkeer naar drie wissels in het seizoen 2020-2021, werd de regel van vijf wissels definitief opnieuw ingevoerd vanaf het seizoen 2022-2023. Sindsdien is het percentage doelpunten gescoord door invallers spectaculair gestegen: In het seizoen 1992-93 werd slechts 4,7% van de doelpunten gescoord door spelers die van de bank kwamen. Momenteel heeft dit percentage een historisch record van 16,1% bereikt.

Volgend seizoen

Elke reglementswijziging moet eerst worden goedgekeurd door de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat beslist over de spelregels. Momenteel ligt er geen officieel voorstel op tafel, maar de groeiende steun van topclubs zou het proces kunnen versnellen. Als de regel wordt aangenomen, zou deze op zijn vroegst in het seizoen 2026-2027 van kracht kunnen worden.