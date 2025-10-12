Championship of niet, voetballer Million Manhoef is niet bang om uit beeld te verdwijnen. De zoon van vechtsportlegende Melvin Manhoef is vastbesloten zich met Stoke City via een promotie naar de Premier League te knokken en zich in de kijker te spelen van grote Engelse clubs. Dat vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Een dag nadat de voetballer Stoke City aan een punt had geholpen met een doelpunt tegen Blackburn Rovers (1-1), was hij in Nederland om zijn vader in actie te zien in de ring. Dat gevecht duurde echter niet lang: in de tweede ronde moest Melvin Manhoef opgeven met een knieblessure, nadat hij in de eerste ronde al twee keer naar het canvas was gewerkt door oud-judoka Roy Meyer.

Million baalde van de afloop, maar bleef er nuchter onder. “Dat is vechtsport”, reageerde hij tegenover Sportnieuws.nl. “Ik weet dat hij altijd goed traint. Vandaag is het niet gelukt, maar hij is natuurlijk ook wat ouder.”

Overstap naar de Premier League?

De voetballer, die in 2024 overkwam van Vitesse, zit goed op zijn plek in Engeland. “Het is leuk. Engeland is natuurlijk een groot voetballand, dus daar geniet ik van. Dit jaar doen we het ook goed, dus hopelijk kunnen we een beetje hoog spelen en ons toewerken naar de play-offs met oog op de Premier League.”

“Dat zou natuurlijk wel geweldig zijn”, antwoordt hij op de vraag of promotie naar de Premier League het ultieme doel is. “Hopelijk zou dat kunnen, maar we moeten het natuurlijk stap voor stap bekijken. Ze hebben een aantal jaren niet zo goed gedraaid, maar hopelijk kunnen we dat nu een beetje omdraaien.”

'Mooi podium'

Stoke City staat op dit moment vijfde in de Championship. De 23-jarige voetballer maakt zich geen zorgen dat hij in Nederland uit beeld verdwijnt nu hij op het tweede niveau van Engeland speelt. “Ik heb natuurlijk nog veel met Jong Oranje gespeeld, dus toen was ik nog een beetje betrokken bij Nederland."

"Dat was wel fijn", gaat hij verder. "Maar nu ben ik te oud. Ik wil me nu graag in Engeland laten zien. Dan is de Championship een mooi podium voor grote teams, dus daar ben ik gewoon mee bezig en dan zien we wel waar ik naartoe ga.” Hoewel hij zich goed op zijn plek voelt in Engeland, zijn er wel dingen die hij mist aan Nederland. “Vooral mijn familie. Ik mis mijn gezin en soms het eten ook wel.”

Tien doelpunten

Met zijn laatste doelpunt tegen Blackburn Rovers staat de teller inmiddels op drie voor Manhoef, maar de rechtsbuiten is vastbesloten dat het daar niet bij blijft. “Ik heb er volgens mij nog nooit tien gescoord in een seizoen, dus dat moet ik nu proberen te halen. Dat moet wel goedkomen.”