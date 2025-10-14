Liverpool-speler Ibrahima Konaté heeft een opvallende onthulling gedaan over zijn doorbraak als topvoetballer. Hij speelt sinds 2021 bij de Premier League-club en verdient er bakken met geld, maar dat durfde hij niet uit te geven.

De 26-jarige Fransman verdient bij de ploeg van trainer Arne Slot 70.000 pond per week. Dat enorme bedrag was wel even wennen voor Konaté. De verdediger vertelt tegen Ouest France dat hij niet meteen geld uitgaf aan een andere levensstijl.

"Ik wilde niets besteden aan hedonistische en persoonlijke gemakken. Geen nieuwe auto, geen kleren, geen schoenen", legt hij uit. Dat had veel te maken met zijn broers. "Ik was er zo bang voor dat zij zouden denken dat ik veranderd was."

Maar zij waren juist blij voor de voetballer dat hij de top had bereikt. "Het ging lang zo door, totdat een van hen uiteindelijk tegen me zei: 'Ibou, je moet jezelf verwennen'."

Steun van familie

Konaté heeft vijf oudere broers: Diawoye, Sirima, Mamby, Sikou, and Moriba. Zij hebben veel voor de verdediger betekend in zijn ontwikkeling. "Ik denk dat in het hedendaagse voetbal, de omgeving van een speler 60 procent van zijn carrière bepaalt", aldus de 25-voudig international. "Mijn broers hebben me de kans gegeven om de speler te worden die ik vandaag de dag ben."

Ze waren altijd een grote steun. Ook toen Konaté in 2017 doorbrak bij RB Leipzig. In 2021 maakte hij de overstap naar Liverpool voor 40 miljoen euro.

Keerzijde van roem

"Je hebt geen idee hoe hard voetballers hun familie nodig hebben." De roem die zijn carrière met zich meebrengt heeft namelijk ook een keerzijde. "Heel veel mensen komen naar je toe. En 95 procent doet dat om dat ik Konaté, de voetballer, ben en niet Ibrahima, de persoon. Ze willen gebruik maken van mijn bekendheid, maar eigenlijk geven ze niets om mij."

Liverpool staat op dit moment tweede in de Premier League, één punt onder Arsenal. De ploeg speelt op zondag een thuisduel tegen Manchester United.

