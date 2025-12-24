Sadettin Saran, de voorzitter van Turkse voetbalclub Fenerbahçe is woensdag gearresteerd. Hij raakte afgelopen week in opspraak nadat hij in verband werd gebracht met het gebruik en het faciliteren van verdovende middelen.

Verschillende Turkse bronnen melden de arrestatie van Saran. Hij moest vorige week bij justitie verklaringen afleggen in een onderzoek naar mogelijke drugshandel. Volgens de bronnen werd hij schuldig bevonden aan het leveren van verdovende middelen.

Er werd aanvullend bewijsmateriaal aangeleverd waaruit bleek dat de 61-jarige zakenman betrokken is bij meerdere drugsschandalen. Hij was eerder positief getest op gebruik van verboden middelen.

Saran bracht eerder op woensdag zelf nog een statement naar buiten over zijn onschuld. "Alleseerst wil ik benadrukken dat ik nooit de substantie heb gebruikt waarop ik positief heb getest", schreef hij op Instagram. "Sterker nog, ik heb het nog nooit in mijn leven van dichtbij gezien."

Joey Veerman

Op dezelfde dag werd bekend dat PSV'er Joey Veerman in Eindhoven blijft voetballen tot het einde van het seizoen. De middenvelder werd al een tijd in verband gebracht met Fenerbahçe en de deal leek zelfs al rond.

Veerman gaf woensdag duidelijkheid via zijn club. "Ik wens iedereen een prachtig slot van 2025 toe, en vanaf het nieuwe jaar gaan wij met de hele spelersgroep alles op alles zetten om er een onvergetelijke tweede seizoenshelft van te maken", laat de Volendammer weten in een persbericht. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2027.

