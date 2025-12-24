Joey Veerman leek deze winter hard op weg naar Fenerbahçe, maar de middenvelder blijft in ieder geval tot de zomer bij PSV. Dat heeft de 27‑jarige Volendammer, in samenspraak met de Eindhovense club, besloten ondanks concrete interesse uit Turkije en een clausule in zijn contract die een vertrek mogelijk maakte.

Dagenlang werd gesuggereerd dat Veerman Eindhoven zou verruilen voor Istanbul. Volgens Turkse media was Fenerbahce zelfs al rond met de speler en bereid het gevraagde bedrag aan PSV te betalen. Toch maakt Veerman het seizoen af bij de regerend landskampioen, met wie hij nog een contract heeft tot medio 2027. "Er gaan de laatste weken veel verhalen rond en we willen hiermee graag duidelijkheid scheppen", vertelt de spelmaker van de Eindhovenaren.

'Een grote winst voor PSV'

Voormalig PSV’er Boudewijn Zenden reageert enthousiast op het aanblijven van Veerman. "Het is voor PSV een grote winst dat hij tóch blijft, want hij is zéér bepalend en zorgt ervoor dat ze wéér een stap dichter bij het kampioenschap zijn", zegt de oud-profvoetballer over de koploper in de Eredivisie. PSV is met een voorsprong van elf punten op Feyenoord hard op weg naar de derde titel op rij.

De ex-speler van onder meer FC Barcelona en Liverpool wijst erop dat PSV lering heeft getrokken uit eerdere seizoenen. "Afgelopen jaar stond PSV ook negen punten voor en uiteindelijk stonden ze een paar wedstrijden voor het einde van het seizoen zes punten achter Ajax. Ik ga er vanuit dat de directie daar ook van geleerd heeft. Ik denk dat het héél verstandig is om Joey (Veerman, red.) binnen boord te houden." Volgens Zenden speelt mogelijk ook een financiële factor mee. "Het is natuurlijk terecht dat PSV een bepaalde financiële zekerheid wil."

Twijfels over transfer naar Fenerbahçe

Dat de transfer niet doorgaat, vindt Zenden allerminst een probleem. De Volendammer stond eerder ook al in de belangstelling van clubs uit de Premier League. "Je weet altijd pas achteraf of het überhaupt een goede keus zou zijn geweest voor Veerman zelf om naar Fenerbahçe te gaan. Daar had ik natuurlijk ook wel mijn twijfels bij. Ik vind het helemaal prima dat het niet doorgaat, want het is natuurlijk ook mooi om zo'n speler in Nederland te houden."

Toch verwacht de oud-voetballer dat de discussie rond Veerman nog niet voorbij is. "Het betekent wel dat er in de zomer een transfer aan zit te komen", zegt de Limburger over de PSV'er.

