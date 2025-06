Grote zorgen om voormalig topvoetballer na ernstig incident: politie start onderzoek

Voormalig topvoetballer Daniel Congré, die tegenwoordig sportief directeur bij Lyon is, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij thuis werd aangetroffen met een steekwond.

Hulpdiensten snelden op maandag naar zijn woning in Pérols, een plaatsje vlakbij Montpellier, nadat er zorgen waren geuit over zijn welzijn. Congré werd naar verluidt bewusteloos aangetroffen met een ernstige steekwond vlakbij zijn hart. Actu.fr meldde dat de 40-jarige oud-speler van Montpellier rond 19.00 uur naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar kwam hij op de intensive care te liggen. Inmiddels is zijn situatie stabieler.

Onderzoek naar oorzaak

De politie van Montpellier is een onderzoek gestart naar het incident, dat plaatsvond in de buurt van de luchthaven van de stad. Zo wordt er nog steeds onderzocht of Congré de verwondingen zelf heeft toegebracht met een vermeende zelfmoordpoging, of dat er sprake is van betrokkenheid van een derde partij.

Ondanks dat het onderzoek nog niet is afgerond, wordt er gedacht dat Congré een poging tot zelfmoord heeft gedaan. Het Openbaar Ministerie in Montpellier concludeert namelijk dat er vooralsnog aanwijzingen zijn die tot deze conclusie leiden, en niet dat een ander geweld heeft gebruikt.

Daniel Congré

Congré doorliep de jeugdopleiding van Toulouse, waarna hij uiteindelijk in 2004 voor het eerste elftal van die club zijn debuut mocht maken. Niet veel later speelde hij ook in het shirt van Frankrijk O-21, maar hij schopte het uitendelijk nooit tot het eerste elftal van de Franse nationale ploeg.

Na acht jaar voor Toulouse te hebben gespeeld, werd hij in de zomer van 2012 aangetrokken door Montpellier HSC. Hier speelde hij bijna 300 wedstrijden, waarna hij in 2021 naar Dijon vertrok. Aan het einde van het vorige seizoen hing Congré zijn schoenen aan de wilgen. Hij speelde in totaal 562 wedstrijden in de Ligue 1.

Daarna werd hij afgelopen oktober aangesteld als technisch directeur bij OL, een functie die hij nog steeds bekleedt, enkele maanden na het beëindigen van zijn spelerscarrière.