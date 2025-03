Guus Hiddink teleurgesteld in PSV'er Jerdy Schouten: 'Was meer toeschouwer dan initiator'

Jerdy Schouten is geen schim van zichzelf. Althans, dat is de mening van oud-trainer Guus Hiddink. De voormalig succescoach was analist bij PSV tegen Arsenal en schrok van het niveau van de teleurstellende Oranje-international. "Als PSV aan de bal is, blijft hij maar in de rug van zijn tegenstander lopen", aldus een kritische Hiddink.

De oud-trainer van onder meer PSV en Chelsea stoorde zich zichtbaar aan het spel van Schouten in de Champions League-kraker tegen Arsenal. "Ik weet niet of het een blessure was of dat hij ondermaats presteerde", stak Hiddink van wal bij Ziggo Sport. "Ik vond dat hij heel passief was. Een foutje kun je een keer maken, maar hij was meer toeschouwer dan initiator. Het mag allemaal wel iets actiever."

Verstoppertje spelen

Hiddink laat aan de hand van beelden zien dat Schouten zich vrijwel alleen maar verstopte, wanneer PSV de bal had tegen Arsenal. "Hij blijft maar in de rug van zijn tegenstander lopen. We hebben hem in het verleden wél goed in de rol zien spelen", stelt hij. "Met Veerman zag je dat het veel beter ging. Hij kan heel goed temporiseren. Hij kan het spel verlangzamen en versnellen met zijn goede passing en zijn inzicht. Daardoor kreeg PSV ook veel meer balbezit."

Blessures van Veerman en Schouten

Ziggo-analist André Ooijer kan zich vinden in de woorden van Hiddink. "Je hebt er wel mee te maken dat Schouten en Veerman geblesseerd zijn geweest. Daar draaide PSV op. Zonder hen ging het ook geweldig en nu zijn ze nog niet helemaal de oude, maar wel teruggekeerd. Sindsdien loopt het niet meer", aldus de oud-speler van PSV.

