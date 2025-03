PSV'er Couhaib Driouech kopieert Wout Weghorst met reactie na wonderschone goal bij Arsenal

PSV heeft een indrukwekkend resultaat behaald in de uitwedstrijd tegen Arsenal met een 2-2-gelijkspel. Couhaib Driouech speelde een cruciale rol met een schitterend doelpunt. De vleugelspeler gaf aan dat hij al voorafgaand aan het Champions League-duel wist hoe hij wilde scoren. Net zoals Ajax-spits Wout Weghorst, die eerder dit seizoen ook sprak over een voorspellende gave.

PSV-aanvaller Driouech heeft een groot deel van het seizoen last gehad van een blessure, maar is nu weer volledig hersteld. Peter Bosz gaf hem tegen Arsenal zijn eerste basisplaats in de Champions League en dat vertrouwen heeft hij beloond. "Het is best wel een heel mooie avond. Mijn basisdebuut én een doelpunt, dus ik ben superblij", vertelt Driouech met een grote grijns bij Ziggo Sport.

PSV maakt ondanks Champions League-uitschakeling tegen Arsenal indruk in Engeland: 'Alsof ze aan het winnen waren' PSV heeft niet kunnen stunten tegen Arsenal in de Champions League. De ploeg van Peter Bosz stond na de 1-7-nederlaag in Eindhoven voor een onmogelijke opgave in de return. In Engeland zagen ze dat PSV toch voor een overwinning ging, maar daar niet in slaagde. Het werd 2-2 in Londen.

Voorspellende gave van Driouech

Voor de 22-jarige buitenspeler kwam het doelpunt niet geheel onverwachts. Hij had voor het Champions League-duel al besloten dat hij de bal op deze manier zou afwerken, wanneer de kans zich voordeed. "Het was een heel mooie goal. Ik heb 'm vaak doorgestuurd gekregen van mijn familie", vervolgt Driouech, die net als Wout Weghorst over een voorspellende gave blijkt te beschikken. "Voor de wedstrijd bedenk ik altijd al mijn situaties, dus toen dacht ik al: als ik één-op-één kom, dan chip ik 'm. En dat deed ik gewoon", zegt hij vol bravoure.

Voor PSV-aanvoerder Luuk de Jong was het doelpunt van zijn teamgenoot absoluut hét hoogtepunt van de avond. "Dat was een héél mooie goal. Couhaib heeft het moeilijk, maar dan maakt hij zo'n goal in de Champions League. Dat moet hem ook vertrouwen geven", zegt De Jong.

Mooie Champions League-campagne

De 34-jarige aanvalsleider begon tegen Arsenal op de bank, maar kijkt ondanks de uitschakeling terug op een een 'heel mooie Champions League-campagne'. "De thuiswedstrijd tegen Arsenal niet, maar zij zijn gewoon te goed voor ons. Maar dit gelijkspel voelt wel als eerherstel, want 2-2 is een goed resultaat. Het ging natuurlijk niet om de uitslag, maar we hebben georganiseerd en compact gespeeld en kregen onze kansen. Nu gaat de blik op de Eredivisie."

De nummer twee van de Eredivisie heeft een achterstand van acht punten op koploper Ajax. Komende zaterdag wacht RKC-uit, terwijl Ajax een lastige thuiswedstrijd tegen AZ speelt. "We hebben nog negen wedstrijden en daarin gaan we er alles aan doen om een Champions League-plek te halen. Je hoopt natuurlijk op de eerste plek, maar daarvoor moeten wij eerst zelf onze wedstrijden winnen", besluit De Jong.

