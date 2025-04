Guus Til laat geheim talent zien in andere sport: 'Je was een beetje bang, hè?'

Guus Til is dit seizoen een van de sterkhouders bij PSV. De aanvallende middenvelder pakt geregeld een doelpuntje mee. Buiten het voetbal om blijkt hij talent te hebben in een andere sport. "Dat deed ik tot mijn elfde."

De 27-jarige voetballer blijkt een talent voor tennis te hebben. Kort na een gewonnen wedstrijd van Feyenoord werd hij eerder dit jaar ook op de tribunes van het ABN Amro-toernooi gespot in Ahoy Rotterdam. Hij tennist nog altijd.

'Kan er geen klote van'

Voormalig tennisster Lexie Stevens (in het verleden top 500 van de wereld) zag de voetballer zitten en stapte op hem af. Ze nodigde hem uit om een potje te tennissen. En daar ging hij op in. "Ben jij nou echt een drietje (hoog niveau tennis, red.)?", vroeg Stevens zich af. "Nee natuurlijk niet. Ik kan er geen klote van", lacht Til in de video van de KNLTB.

Til blijkt een verleden in de tennisport te hebben. "Ik vroeger veel getennist. Mijn moeder houdt heel erg van tennis en ik ben als fan van Roger Federer opgegroeid", omschrijft de 6-voudig international voor Oranje. "Tot mijn elfde getennist. In de Bijlmer veel op die openbare banen gespeeld. Maar op een gegeven moment moest ik kiezen. Beetje het classic verhaal."

Biertjes drinken op de tennisbaan

Til en Stevens gingen de uitdaging aan en speelde een potje tennis. De tennistechniek van de voetballer bleek beter dan verwacht. "Je bent wel beter dan ik dacht! Deze man heeft echt al weken zo'n grote mond over deze wedstrijd", roept Stevens uit. "Ze was een beetje bang in de warming-up. Eerlijk", lacht Til.

Hoewel Til sinds zijn elfde het tennis vaarwel zei, gaat hij iedere zomer nog naar een specifieke tennisbaan. "In het Oosterpark heb ik een tijdje gewoond met wat maten, ik denk zes á zeven jaar terug. Maar ik kom hier elke zomer nog terug om even een balletje te slaan. Hier heb je dan normaal zo'n tennisclubje met mannetjes die staan te BBQ'en en biertjes staan te drinken. En dan ga ik daar tussen staan."

Oproep aan Amsterdam

De voetballer doet zelfs een oproep naar de Gemeente Amsterdam. De ruimte om zijn favoriete tennisbaan is namelijk te klein. "Hij kan niet eens verder naar achter", wijst Til naar een amateurtennisser die bijna tegen het hek botst. "Maak die baan wat langer alsjeblieft. Je kan niet eens normaal je racket naar achter halen. De tennisbanen sterven al uit door padel, maar maak die baan alsjeblieft een metertje langer."