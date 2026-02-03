Na de 3-0-nederlaag tegen PSV komt de positie van Robin van Persie bij Feyenoord nog meer onder druk te staan. Er zouden gesprekken zijn gevoerd bij de Rotterdamse club over hoe het nu verder moet. ''Dan moet je vooral denken aan veranderingen in de staf."

Dat vertelt clubwatcher Martijn Krabbendam in Voetbalpraat. "Je moet toch concluderen dat het helemaal niks meer is met dit elftal", is zijn pijnlijke conclusie na de topper tegen PSV. "Als club moet je wat doen en je conclusies trekken. Wat herken je nog in het spel van Feyenoord?"

"Is er nog een wisselwerking tussen de trainer en spelers?'', vraagt Krabbendam zich af. "Ik heb dat tegen PSV totaal niet gezien. Ik denk dat Van Persie de spelersgroep kwijt is", zegt hij over de trainer, die volgens hem nog wel het vertrouwen krijgt van het bestuur.

'Ze hopen dat het beter wordt'

"Er zijn binnen Feyenoord gesprekken na de wedstrijd tegen PSV. De stand van zaken nu is dat Van Persie gewoon blijft zitten'', vertelt hij. De coach zou vooral veel steun krijgt uit de Raad van Commissarissen. "Daar heeft hij een grote fan zitten: Toon van Bodegom. De RvC wil er niet aan om de trainer eruit te gooien. Ze hopen dat het beter wordt."

Toch zal er moeten worden ingegrepen na de teleurstellende resultaten. ''Dan moet je vooral denken aan veranderingen in de staf." Feyenoord is ook al uitgeschakeld in de Europa League en de KNVB Beker. Koploper PSV staat 17 punten voor op de Rotterdammers in de VriendenLoterij Eredivisie.

"Maar vooralsnog is er nog steeds vertrouwen in deze trainer. Feyenoord hoopt en gokt dat tegen FC Utrecht het balletje wél een keer goed valt", besluit Krabbendam. De Rotterdammer spelen zondag om 12.15 uur tegen de nummer twaalf van de competitie.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.