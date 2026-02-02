Het gaat niet zo best met Feyenoord. De positie van trainer en clubicoon Robin van Persie staat op zijn zachtst gezegd onder druk. Hoe denkt een ander clubicoon over de situatie? De ongezouten mening van Willem van Hanegem komt vast hard aan bij de club en fans, maar hij is wel pijnlijk duidelijk.

De Rotterdamse club heeft na een slechte serie inmiddels 17 punten minder dan koploper PSV in de Eredivisie. Feyenoord-trainer Robin van Persie nam zichzelf de kansloze nederlaag van afgelopen weekend bij PSV (3-0) kwalijk. "Ik voel me hier verantwoordelijk voor. Ik moet dit beter doen, dat is simpel", sprak hij in Eindhoven.

Ballen peren

En er zijn er meer die het Van Persie kwalijk nemen, waaronder Willem van Hanegem. Hij gaat er in zijn column voor het Algemeen Dagblad met gestrekt been in. De Kromme schrijft: "Na PSV-uit kun je niet anders concluderen dan dat er helemaal niets meer in dit Feyenoord zit. Ze peren wat ballen naar voren via die onrustige keeper op Ayase Ueda en dat is het dan."

Slechter

Van Hanegem benadrukt dat hij zich niet wil uitspreken over het aanblijven of wegsturen van Van Persie. Dat is niet zijn zaak, meldt hij. Maar: "Ik ben eerlijk, ik denk niet dat alles is opgelost als Robin van Persie weg is. Maar veel slechter dan dit kan het ook niet gaan, natuurlijk."

Er zijn weinig lichtpuntjes te ontdekken. Daarom komt de clublegende met een somber toekomstperspectief: "Deze ploeg kan de komende weken nog wel verder zakken. Als je echt denkt dat Jeremiah St. Juste – die, als ik goed begrepen heb, nog niet eens aan de rand van het trainingsveld mocht staan bij Sporting – en Mats Deijl de boel kunnen omdraaien, dan is het mis."

Pijn

Van Persie maakte na de domper tegen PSV eveneens een aangeslagen indruk. "Het doet extra pijn omdat het gebeurt bij de club waar ik groot ben geworden en waar ik ook fan van ben. Nee, ik heb niet het gevoel dat spelers er met de pet naar gooien. Wel was de vechtlust minder dan donderdag tegen Real Betis. Dat heb ik net ook laten blijken richting de spelers."

