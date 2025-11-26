ADO Den Haag heeft harde maatregelen getroffen na de rellen in het uitduel met SC Cambuur afgelopen vrijdag. Er werd onder meer vuurwerk gegooid naar een tribune waar kinderen zaten. "De club ontkomt er op dit moment niet aan."

ADO Den Haag neemt voorlopig geen supporters mee naar uitwedstrijden. Reden voor die maatregel zijn de ongeregeldheden van vrijdag tijdens een uitduel met SC Cambuur. Supporters van ADO waren eind oktober ook betrokken bij rellen rond een bekerduel bij FC Den Bosch.

"Hoewel ADO Den Haag er primair op gericht is de daders persoonlijk aan te pakken na de incidenten in Den Bosch en Leeuwarden, ontkomt de club er op dit moment niet aan om directe en verstrekkende maatregelen te treffen" , schrijft de club op de website. "Daarmee wil de club er alles aan doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen."

ADO gaat in gesprek met de supportersvereniging. "Doel hiervan is gezamenlijk te komen tot een passende regeling voor het toekomstig bezoeken van uitwedstrijden, waarbij de veiligheid, verantwoordelijkheid en positieve support centraal staan", stelt de koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

'Haaks op de waarden van ADO'

"Het handelen van deze individuen heeft wederom schade toegebracht aan de club, de mensen achter onze club, onze spelers, onze supporters en aan de reputatie van het voetbal in brede zin", meldt ADO. "De gebeurtenissen in Leeuwarden hebben binnen alle geledingen van de club tot grote verontwaardiging geleid. De club ondervindt bovendien directe financiële consequenties in de vorm van toegebrachte schades, boetes en gemiste inkomsten. Dergelijk gedrag is volledig onaanvaardbaar en staat volledig haaks op de waarden waar ADO Den Haag voor staat."

Cambuur won het duel in eigen huis uiteidnelijk met 2-0 en verkleinde zo het gat met de koploper naar drie punten. ADO speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

