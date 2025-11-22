"Vuurwerk in een kindervak gooien, dat kan écht niet." Dat is de duidelijke conclusie die ADO-aanvoerder Jari Vlak trok na de verloren topper tegen SC Cambuur (2-0) in de Keuken Kampioen Divisie.

In de slotfase van de wedstrijd ging het helemaal mis in het Kooij Stadion te Leeuwarden. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde de wedstrijd in de 90e minuut stil, omdat supporters van ADO met vuurwerk richting een vak van Cambuur gooiden. Daarna volgden nog vechtpartijen. Het werd pas rustig toen de ME het stadion in kwam. Nadat de supporters in het uitvak waren vertrokken, werden na bijna een uur de resterende minuten uitgespeeld.

'Dat kan écht niet'

"Dat is gewoon verschrikkelijk om te zien", zei Vlak bij ESPN. "Er zaten 750 supporters van ons, waarvan 700 de hele wedstrijd zingen en achter ons staan. Vijftig verzieken het. En dan sta je er heel slecht op. Vuurwerk in een kindervak gooien, dat kan écht niet. Het is zo jammer, want het is zo'n klein groepje. Het merendeel gedraagt zich en staat achter ons, maar dit overschaduwt dat heel erg."

Cambuur verkleint gat

Het is een smet op het verder bijna foutloze seizoen van ADO Den Haag, dat nog wel fier aan kop gaat in de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur verkleinde het gat wel naar drie punten, alleen de Friezen hebben twee duels meer gespeeld dan ADO. De Hagenezen hebben 40 punten.

Oscar Sjöstrand opende in de 76e minuut de score voor de thuisploeg. Hij zette een combinatie op met Iwan Henstra en schoot in de verre rechterhoek binnen. Ruim tien minuten later zorgde Jort van der Sande voor de tweede treffer. Kort daarna volgde alle ellende.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en deeerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.