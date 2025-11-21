De topper tussen SC Cambuur en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie van vrijdagavond was bijna klaar, toen de boel in de slotfase uit de hand liep. Vanwege vuurwerk op het veld besloot scheidsrechter Serdar Gözübüyük het duel in de 90e minuut te staken.

De thuisclub uit Leeuwarden had op dat moment een voorsprong te pakken: 2-0. Oscar Sjöstrand opende in de 76e minuut de score voor de thuisploeg. Hij zette een combinatie op met Iwan Henstra en schoot in de verre rechterhoek binnen. Ruim tien minuten later zorgde Jort van der Sande voor de tweede treffer.

Fans van beide clubs zochten elkaar vervolgens op om te vechten, daarnaast drongen enkele bezoekers door tot op het veld van het Kooi Stadion. Een van hen greep de hoekvlag en zwaaide met het ding. Leden van de Mobiele Eenheid waren nodig om de orde te herstellen.

De wedstrijden tussen Cambuur en ADO Den Haag zijn in het verleden vaak heet geweest. Ook vandaag is de wedstrijd in Leeuwarden stilgelegd, nadat er vuurwerk vanuit het uitvak werd gegooid. pic.twitter.com/S7euTSOTwF — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 21, 2025

Burgemeester

Het uitvak dunde uit, al bleven er nog wel een paar honderd fans van ADO Den Haag over. De tv-kijkers en nog aanwezige toeschouwers wisten allemaal niet waar ze aan toe waren en of het spel nog zou worden hervat.

Na een onderbreking van rond het half uur kwam het verlossende woord: de wedstrijd wordt uitgespeeld. Inmiddels was het uitvak leeg en ook van de Cambuur-supporters waren er nog maar weinig over.

De ploeg van trainer Henk de Jong won in eigen huis uiteindelijk dus met 2-0. Cambuur verkleinde de achterstand door de zege naar 3 punten. De Friezen hebben wel twee duels meer gespeeld dan koploper ADO, dat op 40 punten blijft staan.

'Bommen'

ADO-aanvoerder Jari Vlak sprak vol afschuw over de incidenten. "Verschrikkelijk om te zien. Bommen gooien naar een kindervak, dat kan echt niet", zei hij tegen ESPN.

