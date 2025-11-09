Feyenoord heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden tegen Go Ahead Eagles. De thuisploeg bleek met 2-1 te sterk, waardoor de Rotterdammers hun koppositie kwijt zijn in de Eredivisie.

Feyenoord kwam al vroeg op achterstand. Mats Deijl schoot na 13 minuten via een strafschop de 1-0 binnen. Hij was zelf de speler die werd neergehaald door aanvaller Leo Sauer. De Slowaakse aanvaller trok hem onhandig met de handen naar beneden.

Go Ahead kreeg in de eerste helft de nodige kansen, maar wist de voorsprong niet uit te bouwen. Feyenoord kwam in de tweede helft meer aan voetballen toe. Sauer was in de rust gewisseld voor leeftijdsgenoot Aymen Sliti. Maar ook met de andere tiener in de aanval lukte het de bezoekers niet om te scoren. Op het moment van schrijven staat er nog een kwartier op de klok in Deventer.

Bijzonder bezoek

Quilindschy Hartman moet zich maandag bij Oranje melden, maar reisde alvast naar Nederland om zijn oude club aan te moedigen. De linksback van het Engelse Burnley zag dat zijn ex-medespelers niet door de muur van Go Ahead heen kwamen. Sterker nog: hij zag dat Dean James de 2-0 maakte voor de thuisploeg.

Feyenoord maakte het in de slotfase nog wel spannend. Tsuyoshi Watanabe kopte in de 88e minuut de 2-1 binnen. PSV won eerder op de avond met 5-1 van AZ en staat daardoor alleen bovenaan in de Eredivisie. Het gat is drie punten met Feyenoord.

Europa League

Go Ahead Eagles - Feyenoord is ook een onderonsje tussen twee ploegen uit de Europa League. De thuisploeg doet het daarin verrassend goed. Kowet staat na vier wedstrijden op zes punten en is daarmee de best presterende ploeg in Europa. Feyenoord - de club waar véél meer van werd verwacht - verzamelde pas drie punten.

