PSV heeft een weergaloze pot op de mat gelegd tegen AZ. De Alkmaarders wilden de druk opvoeren richting Feyenoord en PSV in de strijd om de titel, maar werden razendsnel uit die droom geholpen. Uiteindelijk won de regerend landskampioen met maar liefst 1-5 op bezoek in Noord-Holland.

PSV kende een geweldig begin in Alkmaar dankzij een opmerkelijke fout van AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. De keeper van Jong Oranje leverde de bal in bij een simpele inspeelpass, die recht in de voeten belandde van de scherp jagende Mauro Junior.

De Braziliaan reageerde alert en stifte de bal op schitterende wijze over de uitkomende doelman heen: 0-1. Enkele minuten later kwam PSV na een prima aanval op 0-2. Ismael Saibari legde de bal goed breed op Guus Til, die gemakkelijk binnen schoof.

In de 28e minuut zorgde diezelfde Til ervoor dat de discussie over de spitspositie volledig on-hold kan worden gezet. Ricardo Pepi zit zich te verbijten op de bank, maar de gelegenheidsspits zette zichzelf opnieuw uitstekend in de kaart. Hij werd bediend met een hoge bal, wipte 'm over twee tegenstanders heen en werkte 'm bekeken achter Owusu-Oduro: 0-3.

AZ doet wat terug

PSV werd daarna slordig en verloor in de 34e minuut op eenvoudige wijze balbezit. Sven Mijnans profiteerde optimaal en knalde de bal achter PSV-doelman Matej Kovar: 3-1. Daarmee keerde het geloof volledig terug in Alkmaar. Weslley Patati kreeg dé kans om de aansluitingstreffer te maken. Troy Parott bediende hem op acrobatische wijze, maar Patati slaagde er op onbegrijpelijke wijze niet in om de bal van slechts een meter afstand binnen te tikken.

Woeste Ivan Perisic

In de tweede helft zette PSV alles op alles om de aansluitingstreffer te maken, maar ze wisten uiteindelijk geen vuist te maken. Tóch bleef AZ tempo maken en dat leverde een opmerkelijke situatie op. Wouter Goes kwam in een kleine ruzie verwikkeld met Ivan Perisic, waarna de veelbesproken verdediger behoorlijk van zich afsloeg nadat de Kroaat zijn shirt vast greep.

Wedstrijd in het slot gegooid

AZ hoopte na rust alsnog de spanning terug te brengen, maar na een fout van basisdebutant Kasper Boogaard kon Saibari er met de bal vandoor aan de linkerkant van het veld. Via Dennis Man kwam de bal terecht bij Veerman, die vanaf de rand van de zestien koeltjes de 1-4 binnenschoot. Uiteindelijk bepaalde Til met zijn derde treffer de eindstand op 1-5. Een bijzondere middag voor de ex-AZ'er met een hattrick.

Hopen op puntenverlies van Feyenoord

De Eindhovenaren zullen vanavond duimen dat koploper Feyenoord om 20.00 punten laat liggen tegen Go Ahead Eagles. PSV heeft de druk alvast flink opgevoerd door drie punten voorsprong te nemen. Bovendien heeft de ploeg van Bosz nu een doelsaldo dat drie punten beter is dan dat van Feyenoord.

