Hedwiges Maduro nieuwe trainer van Almere City na vertrek Alex Pastoor

Hedwiges Maduro wordt de nieuwe trainer van Almere City in het volgende Eredivisie-seizoen. Hij volgt daarmee Alex Pastoor op, die voorlopig stopt met zijn werk als hoofdtrainer.

Maduro maakte afgelopen zomer de overstap van Almere City naar Ajax, waar hij de assistent-trainer werd van Maurice Steijn en later John van 't Schip. Tussen het vertrek van Steijn en de komst van Van 't Schip door was Maduro nog twee wedstrijden de interim-hoofdtrainer van Ajax: beide wedstrijden gingen verloren.

Ajax betaalde naar verluidt zo'n 600.000 euro om Maduro los te weken bij Almere City, maar nu krijgt hij dus de kans om daar zijn eerste stappen als hoofdtrainer te zetten. Bij City volgt hij dus Alex Pastoor op, waar hij ook assistent-trainer onder was. Maduro had nog een contract tot medio 2026 bij Ajax. Voetbal International meldt dat beide clubs een akkoord hebben bereikt over een bepaalde afkoopsom.

Alex Pastoor

Pastoor neemt een sabbatical en gaat ontdekken wat hij naast voetbal nog meer leuk vindt. In 2022/2023 werd hij met Almere City derde in de Keuken Kampioen Divisie, waarna hij promotie afdwong naar de Eredivisie. Het was de eerste keer dat Almere City - voorheen FC Omniworld - op het hoogste podium van de Nederlandse voetbalpiramide actief was.

Op dit moment is Almere City al zeker van handhaving in de Eredivisie. De club bezet de dertiende plek, met nog één wedstrijd te gaan.

Gerommel tussen Maduro en sportpsycholoog

Maduro kwam eerder dit seizoen in opspraak, omdat een sportpsycholoog van Almere City had gezegd dat Steijn 'zwak leiderschap' toonde als Ajax-trainer. Alles wees en wijst erop dat Maduro dat haar had ingefluisterd. Het zorgde voor nog meer rumoer bij Ajax. Steijn had Maduro willen ontslaan, maar vertrok uiteindelijk zelf uit Amsterdam.

Steijn was er dan ook niet over te spreken, zei hij later: "Je bent met vijf in een trainerskamer en dan moet je elkaar onvoorwaardelijk steunen. Als je het idee hebt dat er één een andere weg behandeld, terwijl de andere drie heel loyaal waren. Dan is iets onherstelbaar beschadigd. Ook bij de spelersgroep is dit slecht gevallen."