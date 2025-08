Doelman Jefferson Merli is op 27-jarige overleden nadat hij was gaan zwemmen met zijn vriendin. Vermoedelijk is hij verdronken in de rivier de Homen, in het noordwesten van Portugal.

De doelman ging zaterdagavond rond 18.00 uur zwemmen, maar verdween toen. Zijn vriendin alarmeerde meteen de hulpdiensten. De zoektocht duurde uren en het lichaam van de voetballer werd pas rond 21.30 uur gevonden. Merli woonde in Braga, op ongeveer 40 minuten rijden van de plek van de tragedie, en speelde voor derdeklasser GD Caldelas in het nabijgelegen Amares.

Reactie club

De club bracht na het tragische overlijden van hun doelman een emotioneel eerbetoon. "We zullen Jefferson, die onlangs zijn contract bij onze club verlengde, herinneren om zijn toewijding op het veld, zijn vriendschap, professionaliteit en teamspirit. GD Caldelas betuigt zijn oprechte medeleven aan de familie, vrienden en iedereen die het voorrecht had hem te kennen. Onze club zal zijn toewijding en de indruk die hij op ons allen heeft gemaakt niet vergeten. Rust in vrede, Jefferson", aldus de verklaring.

Merli werd geboren in Vista Alegre do Alto, in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. In 2019 maakte hij de stap naar het buitenland, nadat hij had gespeeld voor União in Mato Grosso do Sul. Vervolgens kwam hij uit voor verschillende clubs in Spanje en Portugal, en in 2024 tekende hij bij Caldelas.

Derde overlijdensgeval in Portugal

Met dit tragische nieuws uit Portugal is dit deze zomer al het derde overlijdensgeval van een voetballer. Zo kwamen op 3 juli Digo Jota en zijn broer André Silva om het leven bij een auto-ongeluk. Dit ongeval bracht de hele voetbalwereld in rouw. Jota was die bewuste dag van plan om per veerboot vanuit de Spaanse havenstad Santander terug te keren naar Engeland. In plaats daarvan werden zijn lichaam en dat van zijn broer teruggebracht naar hun geboorteplaats Gondomar in Portugal, waar later de uitvaart werd gehouden.