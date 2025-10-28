De gang van zaken rond het vertrek van trainer Bas Sibum bij Heracles Almelo is niet verlopen zoals gehoopt. Dat meldt algemeen directeur Rob Toussaint aan RTV Oost. Hij doet een boekje open over de fouten die zijn gemaakt en zegt sorry tegen de spelersgroep.

De spelersgroep moest het ontslag van Sibum namelijk vernemen via sociale media. Toussaint noemt de gang van zaken een 'grote fout;. "Dat is het eerlijke verhaal", zegt hij. "Daar heb ik mijn excuses voor aangeboden aan de jongens. Die werden aanvaard, maar dat had absoluut anders gemoeten."

Hij noemt het ontslag van de trainer, na de nederlaag tegen FC Volendam (3-0) pijnlijk. Hij had graag gezien dat Sibum succesvol zou zijn met de club. "Je kiest voor een trainer met het idee: dit wordt een geweldige match. Dat blijkt dan niet zo te zijn. Bas is niet alleen een fantastische trainer, maar ook een fantastisch mens."

'Onvermijdelijk'

Toussaint onthult dat Sibum erg teleurgesteld reageerde op het ontslag. "Ik snap dat Bas dacht dat hij het nog kon omdraaien. Maar dat geloof was er niet meer. Niet bij de directie en niet bij de Raad van Commissarissen. Als het niet onvermijdelijk was, dan hadden we dit niet gedaan."

Doodvonnis

Naast Sibum moest ook technisch directeur Nico-Jan Hoogma het zinkende schip van de hekkensluiter van de VriendenLoterij Eredivisie verlaten. Gertjan Verbeek denkt dat de jonge trainer zichzelf vooral in de vingers heeft gesneden met een opmerkelijk interview na afloop van het verloren duel tegen FC Volendam. "Je kunt ook niet altijd maar zeggen wat je vindt", zei hij tegen Sportnieuws.nl. "Hoe Sibum leegliep over de rode kaart van Mario Engels en de schuld bij hem neerlegde, dan weet je dat je je doodvonnis tekent. Dan ben je het vertrouwen in de kleedkamer kwijt."

"Dan kan een club eigenlijk niet anders doen dan jou ontslaan. Als jij op een gegeven moment niet meer gesteund wordt door het grootste gedeelte van de spelersgroep, dan ben je gezien als trainer", vervolgt hij. "Bas weet ook dat hij verantwoordelijk wordt gesteld als je na tien wedstrijden maar drie punten hebt met een steeds slechter functionerend elftal."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.