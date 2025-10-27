Heracles-trainer Bas Sibum en technisch directeur Nico-Jan Hoogma hebben het zinkende schip van de hekkensluiter van de Eredivisie moeten verlaten. Gertjan Verbeek denkt dat de jonge trainer zichzelf vooral in de vingers heeft gesneden met een opmerkelijk interview na afloop van het verloren duel tegen FC Volendam. "Je kunt ook niet altijd maar zeggen wat je vindt", stelt Verbeek.

Verbeek noemt het een moedige beslissing van Nico-Jan Hoogma om solidair te zijn met Sibum door ook op te stappen, na het aanstellen van de jonge trainer voor de komende drie jaar. Hij is van mening dat een ontslag simpelweg onvermijdelijk was. "Het is een logisch gevolg van de hectische wereld waarin je op een gegeven moment werkzaam bent. Bas weet ook dat hij verantwoordelijk wordt gesteld als je na tien wedstrijden maar drie punten hebt met een steeds slechter functionerend elftal", zegt Verbeek tegen Sportnieuws.nl.

Nieuwe klap voor Sibum

De voormalig trainer van onder meer FC Twente, Heracles Almelo en AZ denkt dat de situatie een flinke klap is voor Sibum. De jonge coach miste in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Roda JC op het nippertje promotie, beleefde daarna een kleurloos jaar in de Keuken Kampioen Divisie en begon dit seizoen met een rampzalige start. "Hij was met een hoop vertrouwen begonnen aan de klus, maar als je na tien wedstrijden al op een gegeven moment ontslagen wordt... Dit is heel teleurstellend, een hard gelag voor een beginnende trainer."

Geen gezond klimaat

Verbeek weigert om mee te gaan met geluiden dat het 'het lot van een jonge trainer wordt getekend' door het bestuur van de Almeloërs. "Op het moment dat je als trainer instapt, weet je dat er een hoop emoties bij komen kijken. Het gaat om ontwikkeling van spelers, het team en het halen van punten. Als dat achterwege blijft, dan kan het zomaar zijn dat je veel kritiek krijgt en dat de situatie op een gegeven moment onhoudbaar wordt. Dat zag je ook bij Heracles. Dan is het klimaat niet meer gezond en is het voor spelers ook hartstikke moeilijk om een maximale prestatie neer te zetten", stelt de ervaringsdeskundige.

Opmerkelijk interview

"Het is een groot schandaal dat je op deze manier de club, en de clubleiding onder druk zet. Onacceptabel", zei Sibum na FC Volendam - Heracles tegen ESPN. Het interview zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij Verbeek. "Je kunt ook niet altijd maar zeggen wat je vindt, omdat je ook te maken hebt met een groep waar je de volgende dag weer mee aan het werk moet of je wordt ontslagen... Dan kun je na die tijd eens een keer jouw verhaal doen. Maar terwijl je daar werkzaam bent, heb jij te maken met spelers. Hoe Sibum leegliep over de rode kaart van Mario Engels en de schuld bij hem neerlegde, dan weet je dat je je doodvonnis tekent. Dan ben je het vertrouwen in de kleedkamer kwijt."

"Dan kan een club eigenlijk niet anders doen dan jou ontslaan. Als jij op een gegeven moment niet meer gesteund wordt door het grootste gedeelte van de spelersgroep, dan ben je gezien als trainer. Dat heb ik in mijn carrière ook meegemaakt. Gelukkig was het bij mij wat meer aan het eind van mijn carrière", vervolgt Verbeek. "Iedere trainer, zelfs Louis van Gaal, maakt het mee dat je hier en daar wel eens een deukje oploopt en een krasje krijgt."

Eigen ervaring

Verbeek werkte in het degradatiejaar bij FC Twente en daarin merkte hij dat sommige spelers het niet meer voor hem deden. "Nou ja, Danny Holla bijvoorbeeld", noemt hij zo'n speler. "Je merkt gewoon dat een aantal spelers niet meer doen wat jij vindt dat ze zouden moeten doen. Je spreekt een plan door en in de wedstrijd zie je het gewoon uiteenvallen. Wat doen mensen op het moment dat het slecht gaat? Die kruipen in hun schulp, die zijn druk met zichzelf en dan krijg je een elftal vol eenlingen..."

