Klaas-Jan Huntelaar beleeft weer plezier in het voetbal. De oud-spits en voormalig technisch directeur van Ajax zat een tijd lang heel diep vanwege een burn-out. Nu is 'KJH' weer terug op het veld, al is de vraag voor hoe lang.

Na zijn actieve carrière werd Huntelaar een onderdeel van de technische leiding van Ajax. Daar vormde hij een niet zo succesvol duo met Gerry Hamstra. In de eerste zomer samen volgde een leegloop, waarna het duo niet al te best in kocht. In oktober 2023 legde hij zijn taken neer vanwege - zo bleek later - mentale klachten.

"Hij is echt helemaal ingestort, echt ingestort. En dat komt door het Ajax-verhaal", zei zaakwaarnemer Rob Jansen in zijn podcast over Huntelaar. "Dat heeft hem zo aangegrepen, die jongen. Hij is ook echt introvert en uit zich niet echt. Hij heeft alles naar binnen gehaald."

Nieuw avontuur

Afgelopen maart werd in onderling overleg besloten het tot medio 2026 doorlopende contract van Huntelaar te ontbinden. Niet veel later dook hij op met Donny van de Beek voor een koffietje in de zon. Een teken dat Huntelaar aan de betere hand was. Inmiddels staat hij weer op het trainingsveld.

Donderdagochtend werd hij gespot door De Gelderlander bij het trainingscomplex van de gevallen profclub Vitesse. Huntelaar loopt stage bij de onder 21. De Arnhemse club leeft in onzekerheid, dus ook O21. " Het is allemaal onzeker. Ik hoor het vanzelf", waren de woorden van KJH bij het verlaten van het terrein.

Einde profbestaan Vitesse

Vorige week werd Vitesses proflicentie definitief afgepakt. De club wil een doorstart maken in samenwerking met amateurclub MASV in de Vierde Divisie, als het zelf niet kan in de Derde Divisie. Spelers van Vitesse krijgen de mogelijkheid om de club gratis te verlaten voor een andere club uit het betaald voetbal. Dat kwam uit een "constructief en intensief" gesprek met spelersvakbond VVCS.