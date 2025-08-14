Vitesse gaat spelers gratis van de hand doen, als die een overstap kunnen maken naar een andere club in het betaald voetbal. Tot dat akkoord kwam de gevallen Arnhemse club na overleg met spelersvakbond VVCS. Er werd gedreigd met een arbitragezaak bij de KNVB, maar die is nu van de baan.

Volgens Louis Everard van de spelersvakbond hebben Vitesse en zij "een constructief en intensief gesprek" achter de rug. "Vitesse heeft zelf nog perspectief. Contractspelers die elders een contract kunnen tekenen, mogen aankloppen bij Vitesse en krijgen akkoord. Dat was onze missie voor vandaag."

Tien spelers kunnen gratis weg

Everard zegt dat tien spelers van Vitesse gratis weg kunnen. "Dat is de consequentie van deze situatie", voegt hij eraan toe. Spelers die er geen gebruik van maken, kunnen blijven trainen op Papendal, waar het trainingscomplex van de club is gelegen. De club hoopt nog altijd een doorstart te maken in de hogere regionen van het amateurvoetbal.

" Sommige spelers willen zo snel mogelijk aansluiten bij een andere club. Er kan dus snel duidelijkheid voor ze komen. De bal ligt nu bij de spelers. De arbitragezaak is in ieder geval van tafel. Ik voel me absoluut geen winnaar. Het is een collectief verlies. Wij zijn er om de spelers bij te staan", stelt Everard.

Jeugdspelers in afwachting

Wat er met de ruim 200 jeugdspelers van Vitesse gaat gebeuren is nog een raadsel. Bij de VVCS stond de telefoon van bezorgde ouders roodgloeiend, alleen had de spelersvakbond een heldere boodschap: "Daar waren wij vandaag niet voor."

Vitesse verder als amateurclub?

Vorige week vrijdag kreeg Vitesse het definitieve nieuws dat de proflicentie werd ingetrokken. De voorbij dagen werden de nodige vergaderingen gepleegd, onder meer over de toekomst van de club. Ze willen graag een doorstart maken in de vierde divisie. Dat moet dan met MASV als fusieclub. Een definitieve beslissing is daar nog niet over genomen.