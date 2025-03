'Volledig ingestorte' Klaas Jan Huntelaar vertrekt bij Ajax: 'Zijn gezondheid staat voorop'

Klaas Jan Huntelaar legt zijn taken in de technische organisatie van Ajax neer. Dat meldt de club. Ze hebben samen besloten de arbeidsovereenkomst, die nog liep tot 1 juli 2026, tussentijds te beëindigen.

De 41-jarige oud-voetballer werd op 13 maart 2022 in dienst als assistent van Marc Overmars. Die moest echter al snel daarna vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag. Even later werd Sven Mislintat aangesteld als technisch directeur en werd het een puinhoop bij Ajax.

Dat werd Huntelaar te veel. In oktober 2023 legde hij zijn taken neer vanwege medische klachten. Oud-voetballer René van der Gijp onthulde eerder in de podcast KieftJansenEgmondGijp hoe het met hem ging.

'Helemaal ingestort'

"Die Huntelaar heeft het wel heel erg te pakken gehad", vertelde hij "Met die burn-out. Sneu man." Zaakwaarnemer Rob Jansen, een goede vriend van Gijp, bevestigde dat. "Hij is echt helemaal ingestort, echt ingestort. En dat komt door het Ajax-verhaal", zei hij over de huidige situatie van de oud-Ajacied. "Dat heeft hem zo aangegrepen, die jongen. Hij is ook echt introvert en uit zich niet echt. Hij heeft alles naar binnen gehaald."

'Sterkte en succes'

De huidige technisch directeur van Ajax, Alex Kroes, hoopt op een spoedig herstel voor Huntelaar. "Klaas Jan is een echte Ajacied, het zou mooi zijn als hij op enig moment weer bij onze club kan terugkeren. Maar zijn gezondheid staat voorop. Wij bedanken hem voor de werkzaamheden die hij hier heeft verricht en wensen hem sterkte en succes met zijn verdere herstel."

Huntelaar speelde als voetballer twee periodes in Amsterdam. Van 2006 tot 2009 en 2017 tot 2021. In totaal kwam de spits 177 keer uit voor de club en maakte hij 121 doelpunten. De oud-international droeg in zijn loopbaan ook 76 keer het shirt van Oranje. Hij scoorde 42 keer voor Nederland.

