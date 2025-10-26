De tweede trainerswissel van het Eredivisie-seizoen is een feit. Hekkensluiter Heracles Almelo heeft na alle onrust bij de supporters besloten om coach Bas Sibum de laan uit te sturen. Hij is niet de enige die vertrekt, want ook technisch directeur Nico-Jan Hoogma heeft zijn conclusies getrokken.

De druk nam vorige week al flink toe op Sibum na de 7-0 thuisnederlaag tegen Feyenoord. De clubleiding sprak vervolgens de steun uit voor hun trainer, maar na de 3-0 nederlaag tegen FC Volendam is dit weekend alsnog besloten om hem weg te sturen. Heracles verzamelde na tien duels nog maar drie punten. Sibum is na Joseph Oosting (FC Twente) de tweede coach die ontslagen is in de Eredivisie.

“Deze beslissing is ingegeven door de resultaten”, aldus RvC-voorzitter Hans Morsink. “Wij wilden tegen FC Volendam een passende reactie zien, maar die is uitgebleven. Wij zagen te weinig aanknopingspunten die ons de zekerheid gaven dat de prestaties in de nabije toekomst substantieel beter worden. Met deze pijnlijke beslissing hopen we het tij te keren.”

Technisch directeur trekt conclusies

Technisch directeur Hoogma voelt zich verantwoordelijk voor de ontstane situatie. "We hebben met volle overtuiging voor Bas gekozen”, aldus Nico-Jan Hoogma. “Zelf ben ik ook dag en nacht in de weer geweest om deze samenwerking te laten slagen. Nadat de resultaten uitbleven ben ik het gesprek aangegaan met de Raad van Commissarissen en hebben we in gezamenlijk overleg en met veel respect voor elkaar, besloten om uit elkaar te gaan. Niemand is groter dan de club en het is boven elk belang verheven dat er nu een kentering komt.

De technisch directeur werkte bijna de hele eeuw voor de club. Als voetballer verruilde hij in 2004 HSV voor Heracles Almelo, waarmee hij prompt kampioen werd van de eerste divisie. In 2006 trad hij aan als algemeen manager van de club, in 2007 ging hij de functie van algemeen directeur bekleden en na een vierjarige periode bij de KNVB keerde Hoogma in 2022 in Almelo terug als technisch directeur.

“Met pijn in mijn hart maak ik nu plaats”, aldus Hoogma. “Vanaf de eerste dag in 2004 heb ik me een echte Heraclied gevoeld. We hebben dieptepunten meegemaakt, maar die vallen in het niet bij de vele hoogtepunten die we samen hebben beleefd. De promotie naar de Eredivisie, de bekerfinale, Europees voetbal, de bouw van het nieuwe stadion en het realiseren van de nieuwe trainingsaccommodatie; we hebben bij Heracles Almelo een fantastische periode beleefd. Ik ben er trots op daar onderdeel van te zijn geweest, maar de reis gaat nu verder zonder mij. Daarbij spreek ik vooral de hoop uit dat de supporters de club onder alle omstandigheden blijven steunen, want dat verdient Heracles Almelo.”

Opvolger onbekend

Het is nog niet bekend wie Sibum op gaat volgen bij Heracles. Voorlopig nemen de andere leden van de technische staf zijn taken waar. Heracles speelt woensdag al de volgende wedstrijd, dan speelt het in het bekertoernooi tegen NAC Breda.

