Heracles ziet proefspeler afhaken: 'Ik kan niet verder'

De transfermarkt mag dan dicht zijn, Heracles Almelo is zich nog aan het roeren. Donderdagochtend presenteerde de club Kelvin Leerdam als defensieve versterking. Hij was transfervrij en kon dus buiten de transfermarkt om gehaald worden. Daarnaast was er nog een verdediger op proef in Almelo.

Naast Leerdam hoopte Heracles wellicht op nog een verdedigende versterking. Joost van Aken was op proef in Almelo. Ook hij is momenteel transfervrij, maar al een stuk langer. Zijn contract bij Heerenveen werd afgelopen zomer al niet verlengd. Zijn laatste wedstrijd dateert daarom nog van 4 maart 2023.

Na bijna een week te hebben meegetraind moest Van Aken vroegtijdig stoppen bij Heracles. "Ik heb wat last gekregen van een blessure en kan helaas niet verder. Ik dank de club voor de prettige ontvangst", zegt hij op de website van de club.

Kelvin Leerdam

Leerdam, inmiddels 33 jaar oud, kennen we vooral uit zijn tijd bij Feyenoord. Daar speelde hij tussen 2008 en 2013 veel wedstrijden, voordat hij naar Vitesse ging. Nederland was hem inmiddels weer vergeten, want in juli 2017 vertrok Leerdam naar de Verenigde Staten om in de MLS te spelen bij achtereenvolgens Seattle, Inter Miami en LA Galaxy. Bij die laatste club liep zijn contract op 1 januari af. Heracles haalt hem nu weer terug naar de Eredivisie.

Leerdam speelde zijn laatste wedstrijd op 22 oktober 2023, met LA Galaxy in het vorige MLS-seizoen tegen FC Dallas. “Ik ben blij dat ik vandaag mijn overstap naar Heracles Almelo heb afgerond. Ik heb veel gesprekken gevoerd met de club en ze bleven het contact onderhouden. Dat gaf mij een goed gevoel”, zegt Leerdam op de website van zijn nieuwe club. “Heracles Almelo heeft een goede ploeg en ik hoop dat ik ervaring kan toevoegen aan de selectie. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de club stijgt op de ranglijst.”