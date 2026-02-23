Komende woensdag staat de return tussen Real Madrid en Benfica in de play-offs voor een plek in de achtste finales van de Champions League op het programma. Hoewel er genoeg te zeggen is over het heenduel, trekt ook de scheidsrechter die voor de return is aangewezen de aandacht - mede door een opvallend verhaal uit zijn verleden.

De heenwedstrijd tussen Real Madrid en Benfica werd overschaduwd door een incident tussen Madrid-buitenspeler Vinícius Júnior en Benfica-speler Gianluca Prestianni. Die laatstgenoemde zou zijn tegenstander racistisch hebben bejegend terwijl hij zijn shirt voor zijn mond hield. Inmiddels heeft de UEFA Prestianni daarom geschorst voor één wedstrijd.

Het eerste duel in het tweeluik werd uiteindelijk met 1-0 gewonnen door Real Madrid. Woensdag staat de return op het programma en de UEFA heeft de Sloveen Slavko Vincic aangewezen als scheidsrechter. Deze arbiter raakte enkele jaren geleden betrokken bij een nogal spraakmakend schandaal.

Arrestatie

Vincic werd zes jaar geleden gearresteerd tijdens een politie-inval op een feest in Bosnië en Herzegovina, waar prostituees aanwezig waren en drugs en wapens werden gevonden. De Sloveense arbiter, die de Champions League-finale van 2023/24 floot, beweerde dat hij per ongeluk op de verkeerde plek was, denkende dat hij naar een zakelijke lunch ging.

Het bizarre incident vond plaats in mei 2020 in de Bosnische stad Bijeljina. Vincic werd samen met anderen gearresteerd, waaronder Tijana Maksimovic, die door de politie werd verdacht van het leiden van een prostitutienetwerk. In totaal arresteerden de autoriteiten negen vrouwen en 26 mannen. Ze namen ook vier pakjes cocaïne, tien pistolen, drie kogelwerende vesten en meer dan 10.000 euro in verschillende valuta in beslag.

'Toevallig'

Vincic werd slechts als getuige verhoord en kort daarna vrijgelaten; hij werd niet beschuldigd van directe betrokkenheid bij de operatie. In een verklaring aan de Sloveense krant Vecer legde de scheidsrechter zijn versie van de feiten uit. "Ik kwam toevallig op die boerderij terecht. Ik heb mijn eigen bedrijf en was in Bosnië voor een zakelijke bijeenkomst. Ik accepteerde een uitnodiging voor de lunch, wat mijn grootste fout bleek te zijn."

Hij vervolgde: "Ik heb er spijt van. Ik zat aan tafel met mijn gezelschap, plotseling verscheen de politie en gebeurde wat er gebeurde. Ik heb niets te maken met de groep die werd gearresteerd, noch mijn zakenpartners. Ja, ze namen ons mee naar het politiebureau, verhoorden ons als getuigen en toen bleek dat we hen niet eens kenden, mochten we vertrekken", legde hij uit.

De wedstrijd tussen Real Madrid en Benfica, waar Vincic de leiding over heeft, wordt woensdagavond om 21:00 uur afgetrapt.