Het Champions League-duel tussen Benfica en Real Madrid staat volop in de schijnwerpers door het vermeende racisme van Gianluca Prestianni, maar ook een andere actie trok de aandacht. Nicolas Otamendi zorgde met zijn gedrag voor verbazing bij Wesley Sneijder. De oud-topvoetballer kon het nauwelijks bevatten en reageerde scherp. "Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?"

Otamendi besloot tijdens het Champions League-duel Vinicius Junior te confronteren met een tatoeage op zijn buik. Een inktafbeelding die verwijst naar de wereldtitel die Argentinië in Qatar veroverde. In de studio konden Wesley Sneijder en Danny Blind hun ogen nauwelijks geloven. "Dat doe je bij een 1-0 achterstand?", reageerde de oud-speler van Real Madrid in de studio van Ziggo Sport. "Dan ben je toch niet goed bij je hoofd? Of wel?"

De Braziliaanse smaakmaker van De Koninklijke reageerde er nauwelijks op. Sneijder had het zelf wel anders aangepakt. "Ik had, als ik Vinícius was, gezegd: Maar vriend, die wereldbeker en die andere die ernaast staan, die heb jij niet gewonnen. Messi heeft ’m gewonnen. Jij hebt er niks mee te maken. Je mag blij zijn dat Messi het voor jou gedaan heeft."

Volgens Sneijder was de provocatie enorm misplaatst. "En dan bij iemand die bij Real ik weet niet hoe vaak de Champions League heeft gewonnen. Je doet het bij de verkeerde. Dan kan je dat misschien bij anderen doen, maar niet bij Vinícius", aldus Sneijder.

Kinderachtig gedrag

Ook Danny Blind spaarde de Argentijn niet. De oud-international zag vooral een gebrek aan sportiviteit. "Dit is echt te kinderachtig, te zielig voor woorden, dat je op zo’n moment daarop gaat wijzen. Dat je dat doet tegen iemand die net geen wereldkampioen is geworden, maar voor de rest alles gewonnen heeft als voetballer. Ja, waanzin. Eigenlijk was het de hele tweede helft chaos", besluit Blind, onder meer verwijzend naar het racisme-incident.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.