Gianluca Prestianni kan niet meedoen tegen Real Madrid in de return van de play-offs voor de achtste finales van de Champions League. De speler van Benfica is geschorst, zo heeft de UEFA besloten. De Europese voetbalbond heeft een preventieve schorsing van één wedstrijd opgelegd.

Volgens de verklaring van de UEFA komt de schorsing voort uit een onderzoek dat werd ingesteld na de heenwedstrijd in de tussenronde van de CL, die door Real Madrid met 1-0 werd gewonnen in Portugal. Die wedstrijd werd ontsierd door een incident tussen Vinícius Júnior en Prestianni, waarbij de Braziliaanse international van Real Madrid de Argentijn van Benfica beschuldigde van een racistische belediging.

'Voorlopig rapport'

De UEFA spreekt van een 'voorlopig rapport' als basis voor de beslissing van het onderzoek. Daarbij wordt verwezen naar artikel 14 van het Disciplinair Reglement, dat betrekking heeft op racisme en ander discriminerend gedrag. Benfica heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de voorlopige schorsing van één wedstrijd die de UEFA heeft opgelegd aan Gianluca Prestianni.

Prestianni mag voorlopig wel in de Portugese competitie uitkomen. Volgens de UEFA staat zijn schorsing los van eventuele andere straffen die de Argentijn boven het hoofd hangen. Prestianni ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan racisme.

Benfica furieus

De sanctie volgt op een incident tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid, dat nog onder onderzoek is. In een verklaring betreurde de club uit Lissabon de beslissing om de speler te moeten missen terwijl de tuchtprocedure nog loopt. Hoewel ze in beroep willen gaan, geven de Portugezen toe dat de nieuwe gerechtelijke stappen het onwaarschijnlijk maken dat de beslissing andere gevolgen zal hebben voor de returnwedstrijd van de Champions League-play-offs.

'Onverzettelijke inzet in de strijd tegen racisme'

Benfica maakte wel nog van de gelegenheid gebruik om de “onverzettelijke inzet in de strijd tegen elke vorm van racisme of discriminatie” te herhalen. De club benadrukte dat deze waarden een integraal onderdeel zijn van hun historische identiteit, zichtbaar, in de wereldwijde gemeenschap, in het werk van de Benfica Foundation en in iconische figuren uit hun geschiedenis, zoals Eusébio.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.