Royston Drenthe werd in het najaar van 2025 getroffen door een herseninfarct. De oud-topvoetballer was op dat moment bezig met het programma 'Nog Eén Keer Fit', met als doel om af te vallen. Dat deed hij samen met Wesley Sneijder en Wim Kieft. In de aflevering van maandagavond staat Drenthe centraal.

In het begin van het programma op NPO 3 was te zien dat Drenthe er nog steeds de kantjes vanaf liep. Dat was in een eerdere aflevering ook al het geval, waarna Sneijder hem moet inpraatte.

Na een trainingssessie van Sneijder slaat de stemming om. Presentator Rutger Castricum kondigt aan: "Dan komt er vreselijk nieuws binnen dat alles op zijn kop zet. Royston heeft een herseninfarct gehad en is er slecht aan toe. De artsen vechten voor het leven van de pas 38-jarige Royston. Iedereen is verslagen."

Wesley Sneijder aangedaan door nieuws Royston Drenthe

Sneijder kan het nieuws amper bevatten en hurkt met een gebogen hoofd tegen een pand waar hij net een training heeft afgewerkt. "Ik werd gebeld. Dan staat heel even je wereld stil. Het is altijd afwachten hoe iemand eruit komt. Dat gun je hem gewoon niet", reageert een aangeslagen Sneijder. "Hij zit gewoon in mijn hart. Het is een speciaal mens, maar een fantastisch mens."

Sneijder zocht Drenthe op in het ziekenhuis. "Daar had ik het best wel moeilijk mee", geeft hij toe. Sneijder kreeg de boodschap van het medisch personeel om veel contact te leggen en grappen te maken. "Ik zei: Royston maak je niet druk, die rechterkant heb je nog nooit gebruikt in je leven. Je bent stijf links. Daardoor begon hij heel erg te knijpen, dat maakte wel wat los in hem. Dat vond ik eigenlijk wel fijn. Dus ben ik met een goed gevoel weggegaan."

Ook Wim Kieft geschrokken

Kieft, de derde deelnemer van het programma, wilde even zijn hart luchten bij Castricum. "Ik schrok me echt te pletter. Ik wist dat hij niet helemaal fit was en een longembolie had. Maar dit was echt… ik dacht: wat gebeurt er allemaal? Zo jong, echt een drama", vertelt hij.

Zelf kampte Kieft met knieproblemen tijdens het filmen van Nog Eén Keer Fit. "Mijn vrouw zei meteen: 'Hou jij nou op met zeuren'. Zo denk ik ook. Bij mij gaat het allemaal weer over komt het allemaal weer goed. Hier moeten we de ontwikkeling in de gaten houden natuurlijk."

Royston Drenthe gedreven

Inmiddels is Drenthe begonnen aan een lang en zwaar traject om te herstellen. Daarbij maakt hij een gretige indruk op familie en het behandelend personeel. "Royston zal zijn leven drastisch moeten veranderen, dat realiseert zijn familie zich ook", vertelt Castricum. Uiteindelijk is besloten om zonder camera's met het hersteltraject verder te gaan.