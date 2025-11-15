De Ghanees Abu Francis voetbalt voorlopig niet. Vrijdagavond raakte hij in een oefeninterland met Japan op het eerste oog zwaar geblesseerd bij een onfortuinlijk moment. Francis schreeuwde het uit van de pijn, zijn teamgenoten zagen meteen de ernst van de situatie in.

In het Japanse Toyota stonden de twee landen tegenover elkaar. Net na het begin van de tweede helft wilde Francis een schot van Ao Tanaka blokken. Dat ging echter gruwelijk mis. Francis' voet kwam tussen de bal en Tanaka, die al in beweging was om hard te gaan trappen. Dat deed hij uiteindelijk tegen de enkel van Francis, die helemaal de verkeerde kant op stond.

'Dit was echt heel erg'

Spelers zagen meteen dat het mis was en vroegen direct om een brancard. Francis schreeuwde het uit van de pijn en stortte ter aarde. "I k ben erg bezorgd", sprak bondscoach Otto Addo. "We hebben een zeer ernstige blessure opgelopen binnen de ploeg. Dat soort dingen gebeuren in het voetbal, maar dit was echt heel erg. Ik kan enkel bidden dat het niet zo ernstig is als het lijkt."

Let op: beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

One of the most horrific injuries in World football history, get well soon, Abu Francis.

😢🙏🏾



pic.twitter.com/vwHvevs5lh — Olawale Ayeni (@VjWale) November 14, 2025

De aangeslagen Tanaka werd kort na het moment gewisseld. Hij verontschuldigde zich bij de Ghanese bank. "Ik waardeer het echt dat hij niet alleen naar onze speler toe gaat om sorry te zeggen, maar ook naar mij als coach. Dit soort gedrag is niet vanzelfsprekend. Ik denk dat de opvoeding in Japan heel erg goed is."

WK 2026

Japan won vrijdag met 2-0 van Ghana. Oud-PSV'er Ritsu Doan en Takumi Minamino maakten de goals. Feyenoorders Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe begonnen in de basis bij het thuisland. Japen en Ghana hebben zich allebei al geplaatst voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.