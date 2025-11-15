De selectie van het Nederlands elftal is weer wat kleiner geworden. Dat heeft alles te maken met de definitieve afmelding van Denzel Dumfries. Hij keert terug naar Inter en is er niet bij tegen Litouwen.

Dumfries miste vrijdag ook al de uitwedstrijd tegen Polen (1-1), hij was wel aanwezig in het stadion. Lutsharel Geertruida verving hem als rechtsachter. Dumfries was deze WK-kwalificatie enorm belangrijk voor het Nederlands elftal, met twee goals en drie assists. Alleen Memphis Depay (12) en Cody Gakpo (6) waren bij meer goals betrokken voor Oranje.

Bij Oranje haakten eerder ook Wout Weghorst (Ajax) en Quilindschy Hartman (Burnley) af. Voor de geblesseerde Weghorst werd Emmanuel Emegha van Strasbourg als vervanger opgeroepen. Hij debuteerde vrijdag voor het Nederlands elftal. "Dit is niet alleen een moment voor mij maar ook voor mijn familie en elke jongen uit de Schilderswijk. Ik ben heel blij", zei hij op vrijdag tegen deze site.

Oranje bijna zeker van WK

Oranje is dankzij het gelijkspel in Warschau zo goed als zeker van deelname aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman heeft, met nog één speelronde te gaan, 3 punten meer en een veel beter doelsaldo dan Polen: +19 om +6. Oranje en Litouwen trappen maandag om 20.45 uur af. Polen speelt tegelijkertijd een uitwedstrijd tegen Malta.

Alles over WK-kwalificatie

