'Hij is een heel zielig ventje': Willem II furieus op 'onsportief' NEC

NEC-trainer Rogier Meijer hoeft geen uitnodiging te verwachten voor het verjaardagspartijtje van Willem II-aanvoerder Erik Schouten. "Ik hoop dat hij vanavond lekker slaapt", zei de furieuze speler na afloop van het duel.

Voor de exacte reden gaan we terug naar de late tegengoal van Willem II, dat vecht tegen degradatie. De Tilburgers kenden een pikstart na het ontslag van de Belgische trainer Peter Maes. Na een minuut kwam Willem II op voorsprong in Nijmegen door een eigen goal van Calvin Verdonk. Het duel werd ontsierd door een nare blessure van Dirk Proper, maar na de rust sloeg de vlam in de pan.

Gelijkmaker met een luchtje

In de 83ste minuut maakte invaller Kento Shiogai de gelijkmaker. "Wij schieten gewoon de bal uit en wij gaan ervan uit dat de bal teruggeven wordt. Maar zij spelen verder, waar uiteindelijk die vrije trap en de tegengoal uit ontstaat", verklaart Schouten bij ESPN. "Later begreep ik dat het van de kant kwam van de trainer."

Schouten heeft dan ook geen goed woord over voor Meijer. "Deze trainer is een heel zielig ventje", aldus Schouten. "Ik hoop dat hij vanavond lekker slaapt." Hij noemt de actie van Meijer 'heel laag'. "Maar goed, we hebben er niets aan. Ik hoop dat hij trots is en wij gaan met een klotegevoel naar huis."

Willem II vecht tegen degradatie

Eerder deze week ontsloeg Willem II trainer Maes. Het gewenste schokeffect kwam er bijna. "We mogen wel trots zijn hoe we deze week zijn doorgekomen met zijn allen en hoe we ons hier gepresenteerd hebben vandaag", oordeelt Schouten, die zich wel al heeft neergelegd bij het spelen van play-offs. Met nog drie duels te gaan is de achterstand op nummer 15 PEC namelijk zes punten. Ook hebben de Zwollenaren nog een duel te spelen.

Raffael Behounek van Willem II kreeg nog de rode kaart in de laatste seconden van de blessuretijd.

