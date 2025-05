Willem II pakt punt in strijd om degradatie tegen NEC na wedstrijd vol medische incidenten

Willem II heeft bij NEC een punt gepakt in de degradatiestrijd. De nummer 16 van de ranglijst stond vrijwel de gehele wedstrijd met 1-0 voor, maar zag NEC in de slotfase op gelijke hoogte komen: 1-1. Het duel werd voor rust twee keer stilgelegd vanwege medische noodgevallen. Een botsing tussen twee spelers zorgde voor tranen op het veld.

Net voor rust ging het mis. Koki Ogawa en Dirk Proper kwamen hard met elkaar in botsing en allebei gingen naar de grond. De Japanse spits van NEC bleef ook liggen, maar al gauw werd duidelijk dat de aanvoerder er slechter aan toe was.

Willem II neemt 'pijnlijk besluit' vlak voor einde van het seizoen: 'Er is een ommekeer nodig' Willem II heeft per direct afscheid genomen van trainer Peter Maes, zo meldt de club via officiële kanalen. De beslissing volgt na een dramatische tweede seizoenshelft waarin de Tilburgers verzeild zijn geraakt in degradatiezorgen.

Menselijk schild

De spelers van NEC schreeuwden moord en brand om zo snel mogelijk medische hulpverlening bij Proper te krijgen. Iván Márquez boog zich gelijk over zijn ploeggenoot en had later de tranen in de ogen staan. Ook Sontje Hansen liet de tranen vloeien, terwijl de spelers een menselijk schild vormden om de doktoren hun werk te laten doen.

NEC vindt nieuwe trainer na vertrek Rogier Meijer: 'Kan resultaat en goed voetbal combineren' NEC heeft een nieuwe trainer gevonden: Dick Schreuder neemt na dit seizoen het stokje over van Rogier Meijer. De 53-jarige Schreuder was tot januari van dit jaar de coach van CD Castellón, met wie hij vorig seizoen naar het tweede Spaanse niveau promoveerde.

'Dirk is oké'

Proper ging met de brancard het veld af onder applaus van het publiek. De stadionspeaker riep vervolgens om dat 'Dirk oké is'. Even later ging het mis op de tribune, waar iemand onwel leek te worden, waardoor het spel opnieuw werd stilgelegd. Ogawa speelde de laatste minuten tot de rust, voordat hij werd gewisseld.

Ajax liet hem lopen, nu azen Italiaanse topclubs op oud-Ajacied AC Milan en AS Roma zouden interesse hebben in Francisco Conceição, die vorig seizoen nog door Ajax werd verkocht aan FC Porto. De Portugese international speelt momenteel op huurbasis bij Juventus en staat misschien een hereniging met zijn vader te wachten.

Play-offs

Willem II, waar Kristof Aelbrecht de vertrokken trainer Peter Maes tot het einde van het seizoen vervangt, heeft met nog drie wedstrijden te gaan een voorsprong van 5 punten op nummer 17 Almere City. PEC Zwolle, dat op de veilige vijftiende plaats staat, heeft 6 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. De nummer 16 van de ranglijst speelt aan het einde van het seizoen play-offs tegen degradatie.

LIVE | Feyenoord ondanks vertraging ruim op voorsprong bij Heracles Almelo Feyenoord zit in een goede flow in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie won zes wedstrijden op rij en hijgt inmiddels nummer 2 PSV in de nek. Om nog kans te maken op rechtstreekse plaatsing moet gewonnen worden op bezoek bij Heracles Almelo. Die uitwedstrijd, die met enige vertraging begon, is hieronder te volgen.

Willem II kwam al binnen een halve minuut op voorsprong. Na een fraaie actie van Emilio Kehrer werkte NEC-verdediger Calvin Verdonk de bal in zijn eigen doel. De thuisploeg was vooral na rust gevaarlijk. Lars Olden Larsen en Kento Shiogai misten het doel in kansrijke positie, terwijl Thomas Ouwejan en Kodai Sano de lat raakten.

Jongste hoofdtrainer in betaald voetbal promoveert tijdens eerste seizoen: 'In je wildste dromen denk je hier niet aan' Ruben den Uil heeft het geflikt: in zijn debuutseizoen als jongste hoofdtrainer in het betaald voetbal promoveren naar de Eredivisie. De trainer blijft er zelf maar wat kalm onder en betrekt zijn hele staf in het succes naar buiten toe. Maar hij geeft wel toe: "Dit droom je in je wildste dromen niet."

In de 83e minuut kopte Shiogai alsnog de 1-1 binnen uit een vrije trap van Ouwejan. Raffael Behounek van Willem II kreeg nog de rode kaart in de laatste seconden van de blessuretijd.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.