Ruud Gullit blijft 's nachts wakker voor gezamenlijke hobby met vriendin Karin: 'Wij vinden het heerlijk'

Ruud Gullit tilt zijn gezamenlijke hobby met vriendin Karin de Rooij naar een hoger niveau. De 62-jarige oud-voetballer noemt zichzelf inmiddels zelfs 'directeur van het sfeerbeheer'. "Je kan ook thuis op de bank gaan zitten, maar wij vinden het heerlijk."

Gullit en De Rooij zijn enorme liefhebbers van golf en de twee is er inmiddels ook aardig goed in. Het resulteerde erin dat de voormalig middenvelder van AC Milan werd benoemd tot toernooidirecteur van het KLM Open.

Topgolfers

Hij speelt gemiddeld drie keer in de week. Vaak samen met Karin, maar soms ook met pro’s als Joost Luiten, tweevoudig Dutch Open-winnaar. "Joost en ik voelen precies hetzelfde", aldus Gullit in gesprek met De Telegraaf. "Ik kom op veel grote toernooien en ken de meeste pro’s persoonlijk. Alles bij elkaar vind ik het heel apart.”

Hij ziet zijn taak als toernooidirecteur vooral als 'sfeerbeheer'. Het is niet zijn rol om het deelnemersveld bij elkaar te halen. "Kijk, om te beginnen: je haalt niet zo makkelijk een paar wereldtoppers in huis. Veel van die gasten spelen in Amerika of doen mee aan de LIV Golf Tour.”

"Maar misschien hebben we met de jongere en talentvolle spelers op het KLM Open wel de sterren van morgen in huis gehaald", vervolgt Gullit. "Het toernooi vormt een grote springplank voor jongens die heel groot willen worden.”

'S nachts opblijven

Een voorbeeld van een talent dat doorbrak op het Nederlandse toernooi is Justin Rose. "Geweldige gozer”, zegt Gullit over hem. "Eigenlijk was ik voor hem tijdens de laatste ’Masters’ (gewonnen door Rory McIlroy)." Het prestigieuze toernooi vond plaats in de Verenigde Staten, maar dat weerhield de oud-voetballer er niet van om alles op de voet te volgen. "Ik was uiteraard opgebleven, zat aan de buis gekluisterd."

Gelukkig kan Gullit zijn hobby delen met vriendin Karin, die ook aardig speelt. Ze zijn veel op de golfbaan te vinden samen. "Je kan ook thuis op de bank gaan zitten, maar wij vinden het heerlijk."