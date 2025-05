Hinderlijk buitenspel of niet? Arbiter haalt grensrechter naar VAR-scherm voor hulp

Het komt elke week wel weer terug: de VAR. Ditmaal was het bij FC Twente tegen FC Utrecht, waar de scheidsrechter van dienst het niet alleen aan leek te durven om een beslissing te nemen. Daarvoor werd de grensrechter ingeschakeld.

Het moment vond plaats in de 57e minuut. FC Twente-speler Daan Rots scoorde de 2-0 voor de Tukkers tegen FC Utrecht en verdubbelde daarmee de marge. De VAR zag echter hinderlijk buitenspel en riep scheidsrechter Marc Nagtegaal naar de kant.

‘Beste verdediger van Nederland’ blikt terug op gitzwarte periode: ‘Het was mijn fout’ Voormalig FC Twente-verdediger én Oranje-bankzitter Douglas Franco Teixeira blikt terug op een periode die zijn voetbalcarrière op zijn kop zette: een dopingschorsing. Wat begon als een ogenschijnlijk onschuldig medicijn om te plassen, veranderde in een langdurige schorsing voor de Braziliaanse-Nederlander. "Ik snap niet waarom mensen zulke dingen kunnen zeggen", vertelt Douglas.

Vier ogen principe

Nagtegaal vond het echter nodig om een vier ogen principe toe te passen. Hij wilde niet alleen beslissen over het moment en riep zijn grensrechter bij zich. Samen bekeken zij de beelden en werd er besloten dat Bas Kuipers geen hinderlijk buitenspel stond. De treffer van Rots bleef dus staan.

Vijfde plek

Twente won uiteindelijk met 2-0 van Utrecht en deed daarmee uitstekende zaken in de strijd om de vijfde plek. Die plek geeft recht op de play-offs, maar dan mag de club wel beide duels thuis afwerken. De achterstand op plek vier, waar Utrecht staat, bedraagt acht punten dus deze is onoverbrugbaar.

Sem Steijn

Sem Steijn liet eens een keer na om te scoren, maar was wel belangrijk met een assist op Michel Vlap bij de openingstreffer. De topscorer van de Eredivisie kan die titel eigenlijk al niet meer mislopen en heeft zijn transfer voor volgend seizoen al binnen. Feyenoord hengelde de aanvallende middenvelder binnen.

Feyenoord heeft Sem Steijn definitief binnen: Rotterdammers leggen recordbedrag neer voor topscorer De transfer van Sem Steijn naar Feyenoord is helemaal rond. De Rotterdamse club maakt dat donderdag bekend. De aanvallende middenvelder komt over van FC Twente en die club gaat flink wat miljoenen krijgen voor de huidige topscorer van de Eredivisie.

Steijn wil het seizoen met Twente positief afsluiten. Naast zijn topscorerstitel, hoopt de aanvallende middenvelder Twente via de play-offs aan Europees voetbal te helpen.

Titelstrijd

Twente kan nog een belangrijke rol gaan spelen in de titelstrijd in de Eredivisie. Door het puntverlies van Ajax tegen NEC (0-3) en de zege van PSV op Feyenoord (2-3) is het verschil tussen de twee nog maar één punt. Op de slotdag gaan de Tukkers op bezoek in Amsterdam, waar zij zelf waarschijnlijk de punten nog hard nodig zullen hebben voor de vijfde plek.

De vreselijke nachtmerrie van Ajax: van gedoodverfde kampioen naar slapeloze nachten door titelstrijd met PSV De titelstrijd is weer terug. En hoe. Ajax nam het stuivertje over van PSV als koploper na een dramatische reeks van de Eindhovenaren, maar laat ze nu toch weer dichtbij komen. De hoop hadden ze bij PSV al lang en breed opgegeven, maar die is na een knotsgekke zondag weer springlevend. En Ajax, dat zal slapeloze nachten hebben zolang de competitie nog gaande is…

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.