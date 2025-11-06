Voor Ajax werd het woensdag opnieuw een ongekend pijnlijke avond in de Champions League. De ploeg van John Heitinga werd in eigen huis met 3-0 verslagen door Galatasaray en is daardoor na vier speelrondes al nagenoeg kansloos om de volgende ronde te bereiken. De dikke overwinning van Galatasaray is natuurlijk ook groot nieuws in Turkije.

In de Turkse media is er vooral aandacht voor hoe historisch de zege van Galatasaray is. Zij zijn namelijk de allereerste club uit het land die een uitwedstrijd tegen Ajax weet te winnen. Dat had Galatasaray vooral te danken aan spits Victor Osimhen, die alle drie de goals voor zijn rekening nam. Hij maakte zijn eerste na een uur spelen en twintig minuten later had hij, mede door twee strafschoppen, zijn hattrick voltooid.

Galatasaray vernietigt Ajax

"De overwinning gaat naar Galatasaray, Osimhen versloeg Ajax in zijn eentje", kopt Sabah dan ook. Zij zijn overduidelijk over wat er zich in de Johan Cruijff Arena heeft voltrokken: "Galatasaray heeft Ajax vernietigd."

Osimhen krijgt ook van Fanatik de complimenten. "Victor Osimhen, niet te stoppen!", kopt dat medium over de Nigeriaanse topspits. "Wat heb je gedaan? Hij kreeg heel Nederland stil en drukte met een hattrick zijn stempel."

Waar Ajax-coach John Heitinga na afloop vertelde dat hij zijn team een uur lang goed zag spelen en dat het daarna net de verkeerde kant opviel, zag Milliyet iets heel anders gebeuren. "Galatasaray verhoogde het tempo in de tweede helft en Osimhen opende de score na een uur spelen."

Historische zege

Uiteindelijk stapte Galatasaray met een 3-0 zege van het veld en dat bleek achteraf heel bijzonder. Om het extra pijnlijk voor Ajax te maken, somt Hurriyet nog even op hoe speciaal de overwinning van Galatasaray in de Champions League is. Het was de eerste uitzege zonder tegendoelpunt in de Champions League sinds 2022, de grootste uitoverwinning sinds 1999 en voor het eerst in twaalf jaar tijd heeft Galatasaray drie keer op rij gewonnen in het miljardenbal.

