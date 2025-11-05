John Heitinga was flink aangeslagen na het Champions League-duel van Ajax met Galatasaray. Zijn ploeg verloor met 3-0 van de Turkse ploeg en dat kwam hard aan. "Dit voel je wel even. Zeker als je met 3-0 van het veld afstapt. Wat je voelt is dat het ook een beetje geflatteerd is", zei de trainer bij Ziggo Sport. Daarna zei de trainer wat opvallends: "Zestig minuten speel je goed."

Dat is niet een uitspraak waar veel Ajax-fans zich achter zullen scharen. Ook de analisten John van 't Schip en Youri Mulder zagen dat niet terug. Toch blijft Heitinga bij die woorden. "We hadden goede reddingen van Remko Pasveer en de tweede helft startten we ook goed als ploeg. Alleen dan krijg je een spitsengoal tegen, die voorzet daarvoor moet je eigenlijk voorkomen", analyseerde de trainer.

Zuur gevoel

Heitinga geeft zijn ploeg ondanks de nederlaag behoorlijk wat complimenten. "Ik denk dat we in het laatste deel van de eerste helft wat loskomen en dan spelen we ook door hun verdediging heen. Complimenten voor het lef van de achterhoede om met bravoure vooruit te spelen. Maar uiteindelijk sta je hier wel met een zuur gevoel", blikt hij terug.

Moeite met de penalty's

Dan komen de twee penalty's aan bod. De trainer blijft erbij dat hij er weinig van begrijpt. "Voor mij voelt het wat zwaar. Dat zijn twee incidenten. Maar goed, dat is misschien de periode waar je in zit. In een kleine zestig minuten zie je dat er groei in zit en dat we stappen zetten", komt hij weer terug op die 60 minuten. "Het moet een keer de andere kant op vallen."

Hoe lang Ajax nog de tijd heeft om te wachten tot het een keer de andere kant op valt, is nog maar de vraag. Ajax heeft nu na 4 wedstrijden 0 punten en dat is praktisch einde verhaal in de Champions League waar heel Amsterdam weer zo graag naartoe wilde. "Je moet je vasthouden aan de goede momenten. De spelers laten bij vlagen zien dat ze het kunnen. Het spel was positiever vandaag", vindt Heitinga.

'Dat gebeurt niet'

Hij kijkt ook alvast vooruit naar zondag, als Ajax op bezoek moet bij angstgegner FC Utrecht. "We moeten vasthouden aan ons spel en dat doorontwikkelen. Op dit moment is het even zuur, maar het vizier moet gauw naar aanstaande zondag", besluit hij.

En daar wilde Youri Mulder vanaf het veld nog even op intappen. "Het doorontwikkelen is de afgelopen tijd juist niet gebeurd", vindt hij. "Vandaag is er ook weer anders gespeeld. Youri Regeer als hangende rechtsbuiten, die eigenlijk een verdedigende middenvelder is. Ga je dat tegen FC Utrecht ook weer doen? Dat zou je wel moeten doen. Je moet naar een vaste manier van spelen en geen spelopvatting die elke week verandert.”

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.